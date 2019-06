Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Enel ritrovate l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio stamattina vertice Palazzo Chigi e poi informativa di Conte al parlamento sul negoziato con l’Unione Europea sui conti dell’Italia la lettera Bruxelles sarà un messaggio così ti cantici per premier delle prospettive dell’economia non migliorano la bici è ancora le armi del cui gli altri tagli me la stia ferma intanto draghi tra un po’ la tacca di stimoli dall’Unione Europea un vantaggio ingiusto secondo il presidente americano oggi ha preso la decisione sui tassi della Fed borse cinesi in netto rialzo oggi su un possibile accordo sfidarsi tra Pechino e Washington in un commento in Florida Trump ha lanciato ieri sera ufficialmente la campagna la sua candidatura alle elezioni del 2020 in cerca di un secondo mandato alla Casa Bianca Chieti America Great lo slogan l’american Dream è tornato stiamo l’invidia del mondo afferma il presidente americano e attacca iil nostro non sarà mai un paese socialista La democratica ocasio-cortez spaventato di campi di concentramento al confine col Messico ed è polemica è ricoverato in rianimazione a Brescia il bambino di un anno e mezzo di Vicenza risultato positivo alla cocaina le sue condizioni sarebbero comunque migliorarsi medici stanno valutando se l’alterazione sia dovuto ad ingerimento di droga di una sostanza da taglio i genitori hanno detto di aver trovato il bimbo con una volta in mano ai giardinetti oggi con la prova di italiano al via per circa 520 mila studenti nuovi esami di maturità notte insonne per 7 maturandi su 10 mentre uno studente su tre credo ancora al colpo di fortuna di poter trovare le tracce sul web buste di ieri ha spiegato solo due persone hanno una il ministro e l’altra non posso dirla sono nascosta in un posto sicuro ed è di 21 feriti lievi e nessun danno grave il bilancio del terremoto di magnitudo 6,5 che ha colpito ieri le Giappone nord occidentale Molte le case sulla costa evacuate a causa diTsunami poi rientrata oggi la situazione è tornata quasi alla normalità la maggior parte dei treni in funzione l’elettricità è stata ripristinata a migliaia di abitazioni chiudiamo quello sport stasera al Dallara di Bologna l’Italia di calcio under 21 sfida la Polonia nella seconda parte del girone degli Europei stiamo vivendo l’entusiasmo di Italia 90 commenta il CD di Biagio mondiali femminili azzurre KO 10 ieri con il Brasile una qualificata agli ottavi come prima del girone mondiali 2022 Platini fermato e interrogato e poi rilasciato nell’inchiesta per presunta corruzione nell’assegnazione alkawthar E questa era l’ultima notizia di formazione Torna più tardi buon proseguimento di sport linea energia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa