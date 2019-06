Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con la prima di italiano è arrivato il giorno del debutto del nuovo esame di maturità circa 520 mila studenti affrontano il primo ostacolo tra loro secondo il sito skuola.net 7 su 10 hanno passato una notte insonne sul web spopola in toto tracce un maturando su tre crede ancora al colpo di fortuna nonostante il ministro dell’istruzione Marco Bussetti abbia assicurato che solo due persone hanno le tracce una il ministro e l’altra non posso dirlo ha detto sono in un posto sicuro i ragazzi devono scrivere un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a tre tipologie di prove in ambito artistico letterario filosofico e scientifico storico economico e tecnologico anticipiamo la pagina sportiva l’Italia di Milena Bertolini chiude il gruppo C al primo posto decisiva la differenza reti globali sulle due avversarie quindi una sconfitta di misura per l’Italia ai Mondiali di calcio femminile le azzurre sono state superate dal Brasile il gol un gol su rigore la nazionale Ed è comunque gli ottavi di finale prima del girone decisiva la differenza reti globali Come dicevamo sulle due a Versailles per la cronaca torniamo nella capitale sono tutti vicini ad ambienti dell’estrema destra romana e quattro giovani 32 33 anni ritenuto il responsabile dell’aggressione dei ragazzi del cinema America di presunti picchiatori di yasir Valerio Colantoni Stefano Rio Bo e Davide sono stati portati in questura per essere interrogato prima di investigatori hanno perquisiti loro appartamenti gli altri chiacchierano Ministero e forze dell’ordine fanno i passi dice soddisfatto Matteo Salvini che assicura nessuna tolleranza per i violenti l’economia ulteriori tagli dei tassi misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti a nostra disposizione parola del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi che hanno avuto effetto immediatomercato indotto Donald Trump a reagire questi stimoli rendono ingiustamente più facile per l’Europa a competere con gli Stati Uniti a twittato il Tycoon ancora spazio per un’altra notizie carabinieri Agrigento hanno fermato 7 persone accusate di associazione mafiosa in carcere sono finiti i vostri regali della famiglia Li Licata e Campobello di Licata fermarti con la tuta di concorso esterno in associazione mafiosa c’è un consigliere comunale di Licata le indagini oltre Avvisa articolari vertici quadri di due clan hanno scoperto nel torsione a un’impresa che svolgeva Lavori lì in Germania Hanno accertato l’interesse dei mafiosi nel settore della slot machine alla parete partecipavo una società di distribuzione di apparati elettronici da gioco nel operazione coordinata dalla dda di Palermo è denominata assedio sono stati impegnati oltre 100 carabinieri in elicottero e le unità cinofile era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto di allergia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa