Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio vertice A Palazzo Chigi di Conte con vicepremier e tria per definire la linea nella trattativa sulla procedura di infrazione europea e poi informativa di Conte al parlamento sul negoziato con l’Unione Europea sui conti dell’Italia la lettera hotel sarà un messaggio politico dice premier se le prospettive dell’economia non migliorano la bici è ancora le armi del quantitative easing di altri tagli dei taxi a fermentato draghi e Trump lo attacca gli stimoli l’Unione Europea è un vantaggio ingiusto presidente americano la prova di italiano apre oggi l’esame di maturità per circa 520 mila studenti fra gli argomenti la poesia del primo Ungaretti con il porto sepolto Corrado stajano eredità del 900 che lo Sciascia del giorno della civetta e della lotta alla mafia e la ministra dell’Istruzione Bussetti Agorà di studenti Buon lavoro e città Seneca la fortuna non esisteesiste momento in cui il talento incontra l’opportunità e la presidente americano Trump Lancia ufficialmente la campagna per la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca che in America Great American Dream è tornato siamo l’invidia del mondo afferma il presidente americano spiegano che bisogna finire il lavoro iniziato poi attacchi Idem Il nostro non sarà mai un paese socialista Democratica ocasio-cortez parla intanto di campi di concentramento al confine col Messico ed è polemica Non abbiamo bisogno di questo strumento quello che posso dire che nessuno nel governo vuole Uscire dall’euro sistema questa è sicuro così ministro dell’economia Giovanni Tria Torna sulla questione minimoto con il Financial Times e assicura che i debiti della p.a. possono essere ripagati usando la nostra moneta l’euro poi chiarisce che le ricorso al reddito di cittadinanza quota 100 sarà inferiore alle dire potrebbe portare risparmi di spesa tra i 3 e 4 miliardi Nel 2020 una serie di misure sarà comunque necessaria per ridurre il deficit Aggiungi Cambiamo argomento l’ossessione per luianima Nicola Zingaretti nel tentativo di tenere insieme il PDP per ricostruire un clima di fiducia dice alla direzione nazionale rivolto alla minoranza renziani in primis e chiede di non spostare i primi segnali di ripresa quanto modo della segreteria blindata spiega che non c’è stata alcuna volontà di esclusione che sarebbe stato in contraddizione con la ricerca della condivisione ma aggiunge che si è valutato collegialmente che non esistevano le condizioni politiche per un pieno coinvolgimento delle minoranze in futuro si vedrà e nel 2018 il numero di persone in fuga da guerre e persecuzioni ha superato i 70 milioni livello più alto registrato in 70 anni la metà dei rifugiati erano minorenni su 7 % del totale statore insediato in un altro paese il numero delle domande di asilo presentata è stato di 1,7 milioni con quelle dirette gli Stati Uniti in testa operazione antimafia dei Carabinieri di 7 persone fermate per loro Angelo Occhipinti 64 anni ritenuto il reggente della cosca di Licata manca un consigliere comunale di Licata Giuseppe Scozzari accusato di concorso esterno in associazione mafiosa le indagini dell’operazionestadio hanno scoperto Nestor fiore un’impresa che svolgeva lavori e vivi in Germania e Hanno accertato l’interesse di mafiosi nel settore delle slot machine Cambiamo argomento due agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Firenze sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l’inchiesta che ha portato due arresti è stata condotta dalla dda di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascoli

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa