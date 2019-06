Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è il giorno dell’esame di maturità per 520000 studenti che affrontano la prima prova tra le tracce preparate dal Miur per i ragazzi nati nel 2000 la poesia del primo Ungaretti con le porto sepolto Corrado stajano e eredità del 900 E anche lo Sciascia del giorno della civetta della lotta alla mafia la traccia del tema di attualità è dedicata Dalla Chiesa Martire di stato nel tema di attualità Abarth invece il tema di attualità trasporti storia e poi un brano di Montanari sull’uso del futuro è un brano di fermax sul illusione della conoscenza Cambiamo argomento la politica al via Palazzo Chigi il vertice di governo per stabilire quale linea mantenere nella trattativa sulla procedura di infrazione vocata dall’Unione Europea e per condividere la lettera da inviare a Bruxelles al tavolo con il presidente delGiuseppe Conte ci sono i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini è il ministro dell’economia Giovanni Tria il titolare del MEF in un’intervista al Financial Times ha detto che il ricorso reddito di cittadinanza quota 100 sarà inferiore alle aspettative e potrebbe l’anno prossimo non portare risparmi di spesa tra i 3 e 4 miliardi Cambiamo argomento andiamo all’estero il presidente degli Stati Uniti punta la rielezione per altri 4 anni l’America è tornata da più forte di prima ha detto dal parco in Florida poi se paragonato il primo presidente della nazione solo George Washington è stato più amato di me siamo in Italia a Roma sono tutti vicini ad ambienti dell’estrema destra Romana i quattro giovani 32223 anni ritenuti responsabili dell’aggressione dei ragazzi del cinema America di presunti picchiatori di Kim Valerio Colantoni Stefano Rio Bo e Davide sono stati portati in questura per essere interrogati prima gli investigatori hanno perquisito i loro appartamenti gli altri chiacchierano militare forze dell’ordine fanno i fattiTodis fatto Matteo Salvini che assicura nessuna tolleranza per i violenti torniamo all’estero un razzo ha colpito Stamane ho un Camp hound vicino a bassora nel sud dell’Iraq ospita gli uffici di diverse compagnie petrolifere occidentali tra le quali legni l’America exxonmobil e L’Olandese Shell notizie diversi media internazionali la televisione panaraba Al Jazeera dice che due impiegati iracheni sono rimasti feriti secondo la stessa Fonte la exonera Quattro Venti dipendenti stranieri il complesso colpito e quello di borghesia ad ovest di bastone era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa