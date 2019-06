Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in su è il giorno dell’esame di maturità per 520000 studenti che affrontano la prima prova tra le tracce preparate dal Miur per i ragazzi nati nel 2000 la poesia del primo Ungaretti con il porto sepolto Corrado stajano eredità del Novecento a caccia del giorno della civetta e della lotta alla mafia la traccia del tema di attualità è dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa Martiri dello Stato a Bartali invece il tema di attualità trasporto e storia e poi un brano di Montanari sull’uso del tour È un brano di ferbac sull’ illusione della conoscenza Cambiamo argomento andiamo in Francia Nicolas Sarkozy sarà processato nell’indagine sui sospetti di azione di un alto magistrato della Corte di Cassazione Gilbert a diverse nel caso delle intercettazioni telefoniche la prima volta nell’intera storia della quinta Repubblica francese che un ex presidente viene messo sotto accusaportiamo ancora pagina rimaniamo all’estero 4 uomini sono stati incriminati dal giorno domestication Team olandese per il ruolo avuto nella abbattimento del Boeing della Malaysia Airlines scomparso nei cieli del Ucraina nel 2014 si tratta di tre russi in ucraino la tragedia costò la vita a 298 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio torniamo in Italia andiamo in Lombardia è al vaglio degli inquirenti la posizione della madre del bimbo di 2 anni 5 mesi trovato morto in casa lo scorso XXII Maggio a Milano per l’omicidio del piccolo meno ed è stato arrestato il padre Alicia rustici 25enne di origini croate Il fatto è avvenuto in un appartamento di via Ricciarelli in zona San Siro gli inquirenti intendono chiarire se il bambino abbia subito violenze anche nei giorni precedenti alla morte il contesto in cui Queste sono avvenute quando è arrivata la Polizia il corpo di memedi Infatti era pieno di lividi di Nerano fasciati probabilmente per coprire escoriazioni da scottature di sigarette portiamo ancora pagina un’ottima notizia che rende ancora più forte il senso di compattezza che sta a casala nostra candidatura così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta la notizia della partecipazione del presidente del consiglio Giuseppe Conte lunedì prossimo a Losanna in occasione dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 fin dall’inizio di questa avventura proseguite per il dente Fontana ho sottolineato come lo spirito di squadra dovesse essere vero punto di forza della candidatura di Milano Cortina e la decisione del genere va proprio in questa direzione È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa