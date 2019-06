Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione lungaretti del Porto sepolto Staiano l’eredità del Novecento Il giorno della civetta di Sciascia è il Generale Dalla Chiesa ucciso dalla mafia nel 1982 anche il ciclista Gino Bartali questi alcuni dei protagonisti delle tracce dei temi della prova di italiano per gli esami di maturità 2019 con 520 mila candidati si rivolge a loro il ministro dell’istruzione Bassetti cit. Seneca la fortuna non esiste esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità dal premier Conte In bocca al lupo Siate fiduciosi nel futuro gli studi vi hanno reso consapevoli dei nostri diritti e doveri di sapere il rito donne e uomini liberi cittadini più responsabili l’Italia vuole rispettare le regole europee ma l’Europa non sia solo concepita come un mercato è il messaggio contenuto nella lettera del governo a Bruxelles perla procedura di infrazione sul debito il premier Conte ne ha parlato la camera presentando la linea per il Consiglio Europeo di domani in vista delle nomine europei l’Italia chiede un portafoglio economico di prima lei mi ha spiegato per dare un segnale di dare l’attrice di speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali sommario arbitraria Agnieszka accusa l’Arabia Saudita dell’uccisione del giornalista Saudita Jamal khashoggi un’esecuzione deliberate è vietata sostiene che spiega che ci sono prove credibili che meritano ulteriori indagini su un possibile coinvolgimento del principe ereditario Saudita Mohammed Bin Salman ma non ci sono conclusioni sui colpevoli precisa Comunque il calamaro maggioranza divisa in commissione di vigilanza Rai sulla risoluzione del MoVimento 5 Stelle contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa il testo passa con 21 voti a favore e 9 voti contrari Tra cui quello della Lega la soluzione impegnata a lasciare l’incarico di Presidente di rai.com paragone nessuna spaccatura politica può avere una shirai com Di Maio via la politica della RAI oppure tagliamo il canone Salvini italiani mega stipendi ridurremi fermo prosegue la crescita dell’occupazione dipendente che nel primo trimestre 2019 registra un saldo positivo di 138000 posizioni rispetto al Quarto trimestre 2018 le posizioni a tempo indeterminato sono €207000 in calo e determinato mentre le trasformazioni in contratti stabili raggiungono il livello massimo emerge da una nota congiunta sull’occupazione di Ministero del Lavoro Istat INPS e INAIL Nel confronto animo 376000 le posizioni dipendente il tribunale dell’Unione Europea confermato la nullità delle tre strisce parallele dell’Adidas applicata in qualsiasi direzione perché l’Adidas ha provato che tale marchio acquisito in tutto il territorio dell’Unione un carattere distintivo in seguito all’uso che mi era stato fatto lo scrive il tribunale in una sentenza pubblicata oggi Adidas sede in borsa Francoforte dopo una decisione una nuova aggressione La scorsa notte ha preso di mira i ragazzi del cinema America l’associazione che negli ultimi anni a Roma ha riportato il cinema in Piazza vittima lettere ragazza del presidente delstazione Piccola America Valerio carocci sulla vicenda Indaga la Digos impegnata già con i carabinieri nelle indagini sull’altro aggressione avvenuta sabato e danni di 4 giorni che indossavano la macchina del cinema America abbiamo ancora argomento rimangono critiche le condizioni di Andrea Camilleri 93 anni ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma dall’ultimo Bollettino medico delle 17 di ieri non si sono verificate variazioni significative Delle Cliniche si legge nel bollettino della ASL Roma 1 che permangono critiche continua il monitoraggio il supporto intensivo delle funzioni vitali è il percorso diagnostico terapeutico programmato il prossimo bolle di quel programma tra 24 ore E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa