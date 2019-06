Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio questa sera sarà un consiglio dei ministri interessante porteremo un testo per rispondere a Bruxelles all’annuncio il premier Giuseppe Conte che annuncia anche la stessa mente di bilancio parlando al Senato in vista del consiglio di domani venerdì sono i nomi sottolineato che l’Unione Europea Dovrà decidere non solo da chi Ma anche in quale direzione essere guidata in diretta Facebook il vicepremier Salvini si è detto convinto che l’Unione Europea permettere all’Italia di crescere con uno shock spiccare il procuratore della repubblica di Milano Francesco Greco nel commemorare Walter Mapelli procuratore di Bergamo morto lo scorso Aprile ha fatto anche un accenno alla bufera sul CSM generata dall’ inchiesta sulla ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Luca Palamara riferendosi proprio nomina di Mapelli a Bergamo quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana e che non ci appartiene non appartiene magistrati del Nordlasciato sconcertati lungaretti del Porto sepolto Staiano eredità del Novecento Il giorno della civetta di Sciascia il Generale Dalla Chiesa ucciso dalla mafia nel 1982 ma anche il ciclo Gino Bartali questi alcuni dei protagonisti delle tracce di temi della prova di italiano per la maturità 2019 ai 520 candidati Si rivolge al ministro Bussetti citando Seneca la fortuna non esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità tra le tracce una parte da un testo dello storico dell’arte stagista Tomaso Montanari una scelta che non piace a Salvini per un tweet di qualche giorno fa anche questo snob di sinistra insulta me Amen quando arriva infangare due grandi come Fallaci Zeffirelli Siamo al delirio che lascio un incarico pubblico e chiede scusa l’Italia ancora guai giudiziari per Nicolas Sarkozy dopo bocciatura degli ultimi ricorsi da parte della Giustizia l’ex presidente francese verrà processato nell’indagine sui sospetti di corruzione di un altro magistrato della Corte di Cassazione Gilbert nel caso delle intercettazioniperché la prima volta nell’intera storia della quinta Repubblica francese Io ho un ex presidente viene processato con l’accusa di corruzione siamo pronti a presentare un programma alternativo per Roma il Ministro dell’Interno Matteo Salvini torna all’attacco della giunta raggi aggiunge a Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni trasporti che non funzionano buche nelle strade rifiuti disorganizzazione nei servizi pubblici la città merita di più e ci saremmo aspettati risultati migliori dall’attuale giunta che invece nega perfino il taser ai vigili Come previsto dal decreto sicurezza e la presidente turco erdogan ha dato che l’ex presidente egiziano Mohamed Morsi morto lunedì dopo malore in un’aula di tribunale dal Cairo è stato ucciso morto è stato ucciso non è morto per cause naturali a ferma per domani non discorso alla televisione Cambiamo argomento se il decreto dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale la disposizione relativa allo stabilimento di Taranto pregiudicherebbe per chiunque anzeloni tal compresa la capacità di gestire l’impiantonel mentre ti apro il piano ambientale richiesto dal governo italiano e daccapo settembre 2017 lo afferma in una nota arcelormittal che comunica anche che la sua controllata italiana ha manifestato al governo italiano dei propri maggioranza divisa in commissione di vigilanza Rai sulla risoluzione del MoVimento 5 Stelle contro il doppio incarico al presidente Movimento 5 Stelle PD è Leo contro la lega e la testa impegna può lasciare la presidenza di rai.com per lunedì c’è nessuna spaccatura politica Ma poi lasci rai.com deciderà il CDR lì che l’azienda in una nota E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

