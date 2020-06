Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio e durata oltre due ore l’audizione del premier Giuseppe Conte ieri sera la commissione d’inchiesta sul caso regeni il presidente ha detto di aver chiesto all’Egitto una manifestazione tangibile di volontà sulle indagini in vista dell’incontro tra magistrati italiani ed egiziani il prossimo luglio inflessibili sulla verità Speriamo di raggiungerla queste le parole del premier che ha annunciato che non farà alcuna visita al di stato al Cairo fino a quando non riusciremo a compiere significativi passi in avanti in quella direzione dovrà ripetersi questa mattina la votazione al Decreto elezioni sul quale ieri il Senato aveva votato la fiducia un via libera all’accorpamento tra regionali referendumprossimo 20 settembre che è arrivato sul filo con 145 voti favorevoli 2 contrari numeri che avevano fatto fibrillare la maggioranza visto che al momento del voto i presenti erano 149 sul filo del numero legale un filo che si è spezzato in serata quando Dopo un’attenta verifica del computo dei congedi la Presidenza del Senato annullato la votazione riproponendo la per stamattina alle 9:30 duro richiamo del Presidente della Repubblica I magistrati all’organo di autogoverno la Costituzione ha detto Mattarella è l’unica a cui servitori dello Stato devono essere fedeli c’è stata ampia diffusione di una grave distorsione dovrei l’ora di superare un in degenerazione del sistema delle Correnti perseguendo l’interesse generale per una giustizia piace incredibile queste le parole di Mattarella secondo il quale non c’è alcun motivo per ampliare i poteri del Quirinale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

