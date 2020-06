Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella loginstudio duro richiamo delle Presidente della Repubblica e magistrati all’organo di autogoverno la Costituzione ha detto Mattarella è l’unica a cui servitori dello Stato devono essere fedeli c’è stata ampia diffusione di una grave distorsione ed è l’ora di superare ogni degenerazione del sistema delle Correnti perseguendo l’interesse generale per una giustizia efficiente è credibile queste parole del capo dello Stato c’era necessità di dare risposte concrete In tempi rapidi all’impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l’emergenza sanitaria lo ha detto il premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo in un colloquio col capo dello Stato che ha espresso il suo accordo nella riunione è immersa la soddisfazione per le iniziali posizione dell’Italiami aiuti a singoli paesi oggi patrimonio comune in Europa con te intervenuto anche in commissione per il caso regeni del quale ha sottolineato la necessità di risposte da dell’Egitto la Banca Centrale Europea è pronta ad ogni azione necessaria a sostenere i cittadini dell’eurozona 742 banche europee hanno già attinto 1310 miliardi con operazioni di rifinanziamento più a lungo termine prestiti con tassi molto favorevoli per incentivare il sostegno del sistema bancario all’economia reale nello scenario delle proiezioni sul PIL annuo dell’eurozona eurotower si attende un calo reale del 8:07 % Nel 2020 è un recupero del 5 2% il prossimo anno il 33 percento nel 2022 lo scenario comunque è grave il calcio la serie A assapora la vigilia del ritorno in campo in cassa l’okay definitivogoverno alla nuova quarantena soft che rende più verosimile portare a termine il campionato la circolare del Ministero della Salute prevede per le squadre di calcio in caso di una positività isolamento del positivo e dei suoi contatti stretti un test rapido per tutto il gruppo squadra nel giorno della partita per consentire ai negativi di prendervi parte con ritorno in isolamento a fine gara soddisfatto il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ora chiede un grande senso di responsabilità È tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa