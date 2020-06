Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri sera il premier Giuseppe Conte è stato ascoltato per oltre due ore dalla commissione di inchiesta sul caso regeni il presidente ha detto di aver l’Egitto una manifestazione tangibile di volontà sulle indagini in vista dell’incontro tra magistrati italiani ed egiziani in programma a luglio inflessibili sulla verità Speriamo di raggiungerla detto il premier che ha annunciato che non farà alcuna visita di stato al Cairo fino a quando non si riuscirà a compiere significativi passi in avanti in questa direzione verrà ripetuta questa mattina la votazione al Senato dopo la debacle di ieri la votazione al Decreto elezioni sul Qual è il Senato Aveva espresso la fiducia un via libera all’accorpamentoregionali al referendum per il prossimo 20 settembre che era arrivato sul filo di lana con 145 voti favorevoli 2 contrari i numeri che avevano fatto fibrillare la maggioranza visto che al momento dei voti presenti e 149 sul filo del numero legale o filo che si è spezzato in serata quando Dopo un’attenta verifica del computo dei congedi la presidenza ha annullato la votazione ordini professionali e giovani saranno loro i protagonisti della sesta giornata degli Stati Generali a Villa Pamphili a Roma da questa sera alle 17 ci saranno incontri con gli ordini professionali poi in serata il Consiglio Nazionale giovani lo sport in chiusura la serie assapora la vigilia del ritorno in campo incassando l’okay definitivo del governo alla nuova quarantena soft più verosimile portare a termine il campionato la circolare del Ministero della Salute prevede per le squadre di calcio in caso di una positività l’isolamento del positivo dei suoi contatti stretti è un testerper tutto il gruppo squadra nel giorno della partita per consentire ai negativi di prendervi parte con ritorno in isolamento a fine gara è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

