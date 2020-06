Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio aggiornamenti sulle pile mia coronavirus dagli Stati Uniti dove le vittime sono saliti a oltre 118 mila 2189473 687 un rimbalzo nei casi si è verificata in almeno 20 stati americani ancora Emergenza anche in America Latina dove i positivi si avviano verso 1900000 88800 le vittime il Brasile si conferma al secondo paese al mondo sia per i contagiati sia per le vittime Mattarella parla alle toghe duro richiamo del capo dello Stato ai magistrati all’organo di autogoverno la costituzione è l’unica cuidello Stato devono essere fedeli ha detto Mattarella c’è stata ampia diffusione di una grave distorsione dell’ora di superare ogni degenerazione del sistema delle Correnti perseguendo l’interesse generale per una giustizia è credibile ha detto il Presidente della Repubblica secondo il quale non c’è alcun motivo per ampliare i poteri del Quirinale e invita anche a riflettere sui limiti stabiliti dalla carta dei poteri del presidente quando si sente chiedere che assuma questa quell’altra iniziativa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conti Invece ieri sera è stato ascoltato in commissione d’inchiesta sul caso regeni il presidente detto di aver chiesto all’Egitto la manifestazione tangibile di volontà sulle indagini in vista dell’incontro tra magistrati italiani ed egiziani in programma a luglio inflessibili sulla verità Speriamo di raggiungerla detto il capo del governo che ha annunciato che non farà alcuna visita di stato al Cairo fino a quando non si riuscirà a compiere significativi passi in avanti in questa direzione proseguono gli Stati Generaliordini professionali e giovani questi i protagonisti della sesta giornata a Villa Pamphili a Roma dalle 17 di oggi ci saranno gli incontri con gli ordini professionali poi in serata al consiglio nazionale giovani è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa