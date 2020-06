Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il DL elezioni elegge il Senato ha votato la fiducia 158 voti favorevoli 0 contrari e astenuti presenti in aula 160 votanti 158 assente in aula L’opposizione sulle recovery Found Quella messa sul tavolo della Commissione Europea è una proposta ambiziosa per il rilancio dell’Unione Europea che per noi rappresenta la base minima di partenza non accetteremo nessun passo indietro ha detto il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli intervenendo in apertura della videoconferenza dei capi di stato e di governo europei dovrà confrontarsi proprio sul recovery Found un confronto che Si annuncia difficile con i paesi frugali e quelli di visegrad e che continuano a mettere paletti all’ipotesi di aiuti da noi c’è massimaGreta quella che rifiutiamo è un Europa del debito ha detto il ministro delle finanze austriaco blumen intanto positive le borse europee sebbene in altalena con il che guardano al Consiglio europeo e alle trattative sulle recovery Found ordini professionali e giovani questa l’agenda per la sesta giornata degli Stati Generali a Villa Pamphili a Roma a partire dalle 18 ci saranno gli incontri con gli ordini professionali poi in serata al consiglio nazionale giovani è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa