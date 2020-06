Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio quella sul tavolo della commissione europea una proposta ambiziosa per il bilancio dell’Unione Europea che per noi rappresenta la base minima di partenza non accetteremo nessun passo indietro lo ha detto il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli prendo La videoconferenza dei capi di stato e di governo europei che dovrà confrontarsi su recovery Found anche la presidente della BCE lagarde evidenzia che i mercati finanziari sono a rischio si governi europei non raggiungono un accordo sulle misure per rilanciare la ripresa è la cancelliera tedesca Merkel ammonisce giugno europei ha tutto l’interesse a varare il recovery Plan entro l’estate per il cancelliere austriaco corsi recovery Fund non deve aprire la strada all’Unione del debito l’aula del Senato ha votato la fiducia sul decreto elezioni che ore Legge 158 i voti favorevoli 0 contrari astenuti L’opposizione Come già accaduto ieri nel voto poi annullato per la mancanza del numero legale non è stataPeccato Taverna per la sua presenza di ieri applauso liberatorio dei senatori di maggioranza il centro-sinistra invece che ti canto la gestione dell’aula della presidente casellati giudicata troppo schiacciata su Salvini Di Maio dice la politica battito e si nostri responsabili Pechino ha deciso di isolare il packing University International Hospital fiore all’occhiello della sanità della capitale cinese dopo che un’infermiera risultata positiva al test del covid 19 per essere entrata a stretto contatto il 14 giugno con un paziente del distretto di haidian lo hanno detto le autorità municipali nel briefing quotidiano si abbatte invece Bello dialetto in Gran Bretagna passando da 43 il virus è considerato in circolazione e ci potrà essere una graduale rimozione delle restrizioni è morto a Los Angeles lo scrittore Carlos Ruiz zafon aveva 55 anni ed era malato da tempo oggi è una giornata molto triste dichiarato l’editore Planeta che ha dato la notizia Luis zafon e ci viveva a Los Angeles dove lavorava per l’industria di Hollywood a me mi ha raggiunto la notorietànazionale con il romanzo L’ombra del vento vincitore di numerosi premi e selezionato nella lista fatta nel 2007 da 81 scrittori e critici latino americani e spagnoli con i migliori 100 libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni Cambiamo argomento lo studio della Johns Hopkins secondo il quale l’uso della cannabis riduce il dolore disturbi di ansia e riduce anche l’uso di farmaci da prescrizione nei pazienti iscritti al programma sperimentale statale negli Stati Uniti conferma conferma la necessità di riaprire in modo equilibrato il discorso sulla realizzazione di un prodotto con un forte potenziale di sviluppo per il comparto agricolo nazionale per tutta la filiera produttiva e distributiva lo afferma il senatore Francesco mollame segretario della commissione agricoltura del Senato già autore di un sub emendamento alla legge di bilancio per la legalizzazione della cannabis Light firmatario della lettera dei Cento parlamentari per portare il tema il tavolo degli Stati Generali durante il lockdown aggiunto mollane il comparto ha registrato fatturati da record con un aumento di oltre 3 voltequello del volume delle vendite Nonostante sia costretto ad agire nella totale incertezza della normativa va in questa direzione l’emendamento dei colleghi gallinella e sudano che una volta provati vorrebbero frasi per creare un uomo virtuoso settore economico che da un lato consentirebbe di rilanciare la filiera agricola realizzando un notevole indotto occupazionale e dall’altro produrrebbe ingenti effetti positivi per le casse dello Stato in termini di nuovo gettito fiscale risorse preziose per il rilancio del paese in questo momento di grave difficoltà ha detto il senatore Francesco Molla le borse europee con il rialzo a metà giornata con l’indice Darea stoxx 600 che sale di oltre tre quarti di punto con evidenza soprattutto della mia zia mentre il petrolio sale $40 apparire i listini che già beneficiano della positivo di chiusura sullo Street guardano le video conferenza dei capi di stato e di governo europei alle trattative su recovery Found Milano a + 10 2% voltiamo pagina del tribunale di Milano non solo stop alla battaglia dib&b contro la riorganizzazione di Mediaset suo trasferimento in Olanda ma evidenzia nel dispositivo con cui rigetta l’appello dei francesi che essendo concorrenti hanno un motivo in più per voler terminare il progetto Secondo i giudici li vendi se hanno interesse concorrenziale rispetto a Mediaset i loro mercati sono oggettivamente limitrofi in parte sovrapposti e i programmi dichiarati l’operazione effettuate dagli utenti si pongono obiettivamente in situazione di potenziale scritto con Mediaset sul piano delle pensioni dei mercati europei dei media valutata la posizione delle due società in un’ottica di sviluppo del business è facile riconoscere che viventi ben può trovare funzionali i suoi amplissimi strategie di limitazione e compressione dell’attività di Mediaset ed è tutto Buon proseguimento discorso e appuntamento a più tardi

