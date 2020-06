Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel annuncia un Consiglio Europeo sui ricoveri Found per luglio in presenza mentre il premier Conte avverte che sarebbe un grave errore scendere alla di sotto delle risorse finanziarie dalla Commissione Europea Con te si appella poi Affinché si arrivi un accordo entro luglio la presidente della commissione per un line è sicura che tutti vogliono L’intesa presso mentre la presidente della BCE lagarde dice che i mercati sono e che se non Si aggiungerà un’intesa la cancelliera Merkel avverte L’Unione Europea ha tutto l’interesse a varare recovery Plan entro l’estate ma sottolinea non credo che i fondi in Italy arrivino prima di gennaio 2021 l’aula del Senato ha votato la fiducia sul decreto elezioni che ora in Legge 158 i voti favorevoli 0 contrari astenuti L’opposizione Come già accaduto ieri nel voto per annullato per mancanza del numero legale non è stasenti laurea cliccato Taverna per la sua presidenza di ieri applauso liberatorio dei senatori di maggioranza il centro-sinistra invece hai criticato la gestione dell’aula della presidente casellati giudicata troppo schiacciato su Di Maio la politica battito responsabile la Cina ha rilasciato la sequenza del genoma del covid 19 tracciato al mercato all’ingrosso di simpatie l’ha comunicata anche loro alle crescenti pressioni perché fossero reti pubbliche le evidenze trovate e quanto ha riferito il centro cinese li controllo e prevenzione delle malattie Pechino intanto decide di isolare il peking University intern Hospital fiore all’occhiello della sanità della capitale cinese dopo che mi fermi è risultata positiva ieri e test del covid 19 per esperienza a stretto contatto 14 giugno con un paziente del distretto di haidian le borse europee consolidano il rialzo a metà giornata con l’indice d’area stoxx 600 che sale di oltre tre quarti di punto con evidenza soprattutto di energia mentre il petrolio sale a 40 dollari al barile Instinctbeneficio dell’ andamento positivo dei futures su Wall Street guardano alla videoconferenza dei capi di stato e di governo europei e ha le trattative solo recovery Fund Cambiamo argomento ieri Marcello segretario organizzativo confedir è presidente Udine è intervenuto al CNEL e sulle proposte per la ricrescita del paese il sindacalista ha presentato parte della relazione che lunedì esposto il premier Giuseppe Conte a Villa Pamphili a Roma sentiamo Pacifico dirigenti scolastici come udir come confedir per la dirigenza pubblica Per noi è molto importante Innanzitutto fare in modo che lui Tezza inizi questo nuovo anno scolastico in sicurezza sia per quanto riguarda gli studenti sia per quanto riguarda il personale sicurezza bisogna di definire le norme per dare e la dirigenza scolastica alle sedi negli ultimi 15 anni più di 15plessi sono stati chiusi più di 5000 sedi dirigenti scolastici sono state accorpate non è possibile che oggi un dirigente scolastico che abbia la responsabilità di dover gestire delle scuole a distanza poi alla fine deve andare un po’ a sorvegliare la sicurezza sul 10 12 16 addirittura plessi di 32 plessi distribuiti nel territorio Ecco perché riteniamo che sia molto importante rivedere le norme su dimensionamento sulle classi rivedere le norme per quanto riguarda anche la responsabilità diretta di datore di lavoro i dirigenti scolastici fanno parte le dispiace abbiamo chiesto soldi per la semplificazione per mettere in sicurezza gli edifici e poi fondamentalmente bisogna ancorare il numero delle classi in base al numero di residenti che possono garantire l’isolamento distanziamento sociale nelle classi sono per noi non è moltola dirigenza pubblica anche pagato pagato Che cosa il blocco dei trasferimenti come utilissimo preso dei ricorsi per garantire la mobilità dei dirigenti scolastici assunti numero e poi la dirigenza pubblica ha avuto Comunque sei portato un terzo del fondo del fondo di funzionamento per la dirigenza scolastica tagliato negli ultimi 10 anni per questo afferma il conte premier assistente tre dell’intervento che abbiamo fatto ieri abbiamo ribadito Quali sono le priorità del paese ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa