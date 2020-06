Ultime Notizie Roma del 19-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel annuncio un Consiglio Europeo su recovery Fund per luglio in presenza mentre il premier Conte avverte che sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie indicate dalla Commissione Europea con te sia per la Affinché si arrivi a un accordo entro luglio ma il premier svedese Stefano lo fai avere tutte le posizioni tra i vari paesi sulle misure da adottare sono ancora lontane e frena anche la finlandese Sanna Marin secondo la quale la proposta della commissione europea Così come non è accettabile chi riceve gli aiuti Osserva il premier olandese Mark rutte deve permettere prima ordine a casa propria e non credo di Chiara che si arriverà un’intesa prima dell’estate l’aula del Senato dice sì a voto di fiducia che esco dal governo sul decreto elezioni che legge i si sono 158 Ma la polemicaFuria sull’annullamento del voto di ieri per la mancanza del numero legale critiche sono state mosse alla vicepresidente taverna che era di turno alla gestione dell’aula da parte della presidente casellati giudicata troppo Schiacci su Salvini attacchi polemiche contro Chi presiede Laura interviene il presidente della Camera Roberto Fico sono del tutto fuori luogo la sequenza del genoma del covid 19 tracciato al mercato all’ingrosso di la comunità Anche per me se tra le crescenti pressioni perché fossero rese pubbliche le evidenze trovate lo riferisce il centro cinese di controllo e prevenzione delle malattie Pechino intanto isola il peking University Hospital fiore all’occhiello della sanità della capitale cinese dopo che un’infermiera risultata positiva ai test del covid 19 per essere entrata in contatto il 14 giugno con un paziente del Aia Cambiamo argomento Donald Trump definisce il voto per forza che il partito repubblicano sta combattendo a livello legale in vari stati stendendo decine di milioni di dollari il suo più grandeperdere le elezioni il presidente ritiene che il voto per forza introdotto esteso da molti stati per via del coronavirus favorisca i democratici brogli Donald Trump avverte poi eventuali contestatori al suo comizio a Turla il primo dopo la pandemia comunque dimostrante anarchico agitatore saccheggiatore farabutto stia andando in Oklahoma cerchi di capire che non sarà trattato come lo è stato a New York si alzò aminea una scena molto diversa vogliamo un cessate-il-fuoco sostenibile Libia viceministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa ad Ankara con l’omologo turco mevlut cavusoglu che continueremo a lavorare con l’Italia per una tregua duratura È un processo politico Fruttuoso invidia Perché l’Italia osserva cavusoglu ha una posizione equilibrata sulla Libia un avvocato di Usmate Velate siamo in provincia di Monza è stato condannato in primo grado dal tribunale di Monza 4 anni di reclusione e all’interdizione della professione per 5 anni con l’accusa di stalking giudiziario nei confronti di un imprenditore brianzoloè la prima condanna in Italia per questo reato è morta all’ospedale Regina Margherita di Torino Ma la bimba di 8 mesi precipita dal balcone di casa al terzo piano di via Rondissone insieme alla madre una settimana fa le sue condizioni erano gravissime La mamma ha 34 anni resta ricoverata al San Giovanni Bosco Secondo la ricostruzione della polizia la donna si è gettata con la piccola per fuggire un incendio scoppiato nel vano ascensore del palazzo è morto anche a Los Angeles e lo scrittore Carlos Ruiz zafon aveva 55 anni era malato da tempo oggi è una giornata molto triste ha dichiarato l’editore Planeta che ha dato la notizia Giappone aveva raggiunto la notorietà internazionale con il romanzo L’ombra del vento addio anche a Yama formatore inglese di teatro di cinema aveva 88 anni ed è morto per una malattia legata al Parkinson Questa era l’ultima notizia voi tutti auguri di una buona serata e buon proseguimento di ascolto

