Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio non è mai stata così alta la tensione tra gli alleati di governo al termine di una giornata di stoccata incrociate Salvini escluso alcuni incontri in programma per oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella è un po’ tesi di crisi E rimanendo però che la sua fiducia nei cinque stelle è esaurita il vicepremier leghista ha poi annunciato che non sarà presente al consiglio dei ministri di oggi al successivo vertice sulle autonomie traboccare il vaso per la lega il voto per bomber cm con il PDF Movimento 5 Stelle il caso Russia Di Maio affida Facebook la sua ultima parola io non tradisco di italiani se cade questo governo si va al voto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen promesse che monitorerà molto da vicino la situazione in Italia con l’obiettivo di riuscire investire per stimolare la crescita senza contravvenire alle regolee a Roma nella bufera politica chiede subito il nome per l’incarico di commissario leghista Giorgetti comunica Mattarella la rinuncia alla sua candidatura incanto l’Unione Europea si stacca ancora sui migranti al vertice dei ministri dell’interno del 28 riuniti helsinkiin Salvini boccia la proposta di francia-germania di assicurare gli sbarchi mi porti sicuri più vicini Cambiamo argomento il decreto sicurezza bis è stato licenziato dalle commissioni affari costituzionali e giustizia della camera di stato dato mandato ai lettori di riferimento in aula dove dovrebbe provare il 22 luglio tra gli allenamenti approvati riformulati dalla maggioranza la confisca delle Navi delle leggi che entrino in acque territoriali senza permesso anche solo per una volta l’arresto del Capitano L’abolizione della norma che prevede il rinvio della pena per donne incinte con bambini piccoli in linea te lo posizioni il giorno in cui l’uomo Interviene a difesa del capitano della Watch Carola rakete sarà allestita oggi nella sala della protomoteca in Campidoglio resterà aperta dalle 10 alle 20 la camera ardente per Luciano De Crescenzo scrittore regista e conduttore tv morto ieriquanti anni da alcuni giorni era ricoverato in ospedale era un maestro per tutte le cose belle che ci ha fatto conoscere ricordato commosso Renzo Arbore l’ex ingegnere De Crescenzo era diventato uno scrittore di tradotti in molte lingue due ore di confronto sereno durante le quali si è ricostituito un clima di dialogo e tregua tra la sindaca Chiara appendino la maggioranza pentastellata che amministra Torino abbiamo fatto passi avanti importanti dice la prima cittadina che in consiglio comunale aveva minacciato la fine del mandato sulla scia delle polemiche per il trasloco a Milano del salone dell’auto ma per ritornare al terreno occorrerà un nuovo confronto sui temi che risultano essere anche oggi divisi e le opposizioni attaccano andiamo all’estero Trump annunciato che la portale kotteri boxer ha distrutto un drone iraniano ti sei avvicinato la nave nello Stretto di hormuz età un’azione difensiva ha spiegato il presidente sostenendo che il drone minacciava la sicurezza della nave americana e del suo equipaggio secondo il presidente si tratta dell’ultima cena stile da parteverranno nel giorno in cui ministro degli Esteri zarif ha offerto gli Stati Uniti 1 torto dicendosi pronto ad accettare maggiori ispezioni sul suo programma nucleare in cambio della revoca permanente delle sanzioni americane bollino nero sulle strade delle vacanze per sabato 3 e 10 agosto date che vengono considerate con Maggiore criticità in vista del traffico e quanto ha annunciato la presentazione del Piano viabilità Italia per l’esodo estivo 2019 Viminale gli spostamenti si preannunciano intensi anche nell’ultimo fine settimana di luglio ed atteso un ritorno del gran caldo da lunedì prossimo con le temperature che potrebbero oltrepassare le medie stagionali per gli esperti non dovrebbe durare molto era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa