Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio dalle stelle la tensione tra Matteo Salvini Luigi Di Maio reati del governo giallo verde che nelle ultime ore sembrava potesse cadere da un momento all’altro ieri sera però dopo una serie di Cate incrociate leader del Carroccio Ha escluso la crisi imminente domani non cadere nessun governo ha semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci sono dei Sì devo sentire No tutti i giorni non sto al governo per scaldare la ha detto in un’intervista TV ha poi assicurato che oggi non andrà dal Presidente Sergio Mattarella le prossime 48 ore sono per me fondamentali perché le passerò poi i miei figli di tutto il resto parleremo tra due giorni crisi Quindi eventualmente rimandata se vieni comunque oggi non sarà presente al consiglio dei ministri al successivo vertice sulle autonomie Luigi Di Maio ieri affidato a Facebook e la sua ultima parola io non tradisco gli italiani se cade questo governoal voto a far traboccare il vaso per la lega il voto per Ursula von der leyen con i piedi Mentre per il MoVimento 5 Stelle il caso fondi Russia che andiamo ancora argomento che presiederà monitorerà molto da vicino la situazione in Italia con l’obiettivo di riuscire investire per stimolare la crescita senza contravvenire alle regole esistenti a dirlo e la nuova presidente della commissione europea o bunder raya intervistato da La Repubblica e da altri quotidiani europei rispondendo a una domanda sulla procedura di infrazione contro l’Italia ricordando la flessibilità concessa dal 2015 al paese Monde Havaianas cercherò sempre un approccio aperto e costruttivo con l’Italia e sulla possibilità che l’Italia profonda un commissario della Lega ricorda il diritto di ciascuno Stato membro a proporre i propri commissari così come il diritto del presidente chiedere altri nomi colore se ne ravvisino delle buone ragioni per iniziare bene importante è che non dia delle condizioni L’unica cosa essenziale che nel collegio ci siano tante donne Quanti sono gli uomini sottolineae cambiamo ancora argomento cronaca il 19 luglio 1992 è stato ucciso Paolo Borsellino in un agguato della mafia in via D’Amelio Palermo a 27 anni dalla strage restano ancora molti misteri tra depistaggio visioni quel giorno d’estate una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell’abitazione della madre con circa 100 kg di tritolo a vuoto esplose alle 16:58 al passaggio del giudice uccidendo anti age Cambiamo argomento è morto per le conseguenze di una grave malattia al Policlinico Gemelli di Roma Luciano De Crescenzo lo scrittore partenopeo avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 18 agosto il sindaco di Napoli Luigi De magistris ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali oggi venerdì 19 luglio sarà allestita nella sala della protomoteca in Campidoglio la camera ardente l’apertura al pubblico è prevista dalle 10 alle 20 con la sua ironia negli anni De Crescenzo ha raccontato Napoli nelle sue diverse sfaccettature fa la scrittura non è stata la sua unica passione dei CresciFranco un ingegnere elettronico e aveva fatto che era fino a diventare dirigente aivm negli anni 70 però aveva abbandonato questa strada per concentrarsi sulla scrittura e sulla divulgazione cambiamo ancora argomento andiamo a l’estero una esplosione ha colpito Kabul alcuni studenti in fila per un esame uccidendo almeno 2 persone altri 10 lo riferisce l’emittente afgana Toro News citano il portavoce del ministero della sala testimoni oculari hanno riferito che due veicoli hanno preso poco dopo che la favorita all’esplosione vicino agli studenti in coda il fatto di mattina presto all’università di Kabul Situata nel distretto della città è tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa