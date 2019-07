Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione di Roberta Frascarelli domani non cade nessun governo semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci sono dei Sto in un governo che dice dei siswa autonomia riforma della Giustizia se sentire No tutti i giorni non so il governo per scaldare la poltrona così Matteo Salvini a fuori dal coro su Rete 4 un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame chiedendo almeno due prendono altri 10 lo riferisce l’emittente Adriana solo news citando il portavoce del Ministero della Salute testimoni oculari hanno riferito che dovevi hanno preso fuoco dopo che era stato di dall’esplosione vicino agli studenti in coda il fatto di mattina presto all’università di Kabul Situata nel distretto 3 della città la commissione che preseperò molto era molto da vicino alla situazione in Italia con l’obiettivo di riuscire investire stimolare la crescita senza contravvenire alle regole esistenti e quanto afferma Ursula Golden intervistata dalla Repubblica e altri quotidiani europei rispondendo a una domanda sulla procedura di infrazione contro l’Italia è morto ieri a Roma all’età di 90 anni Luciano De Crescenzo lo scrittore regista attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928 da alcuni giorni era ricoverato in ospedale la conferma è arrivata dalla casa editrice Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellata che amministra il capoluogo dopo le pensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiungere la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedìTrump prende le distanze dai Tori rimandare a casa gridate ieri dalla folla dei suoi Panda quando attaccato nuovamente le quattro deputate Jam progressista in particolare non sono contento di Ciolo di sa prova detto ai cronisti Anche se ieri non ha mosso un dito per formare i suoi sostenitori ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa