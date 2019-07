Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellata amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiungere la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì riprendiamo il miliardario americano Jazz azzena dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale di minorenni il giudice Distrettuale di New York Richard Sherman agli annegato domiciliari Suka opzione finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari avevo offerto come garanzia 559 milioni dirima per i procuratori c’è pericolo di fuga pericolo sociale e di inquinamento delle prove per potenziali interventi su testimoni la borsa di Tokyo via l’ultima seduta della settimana col segno più sostenuta dal tentativo di recupero degli indici azionari statunitensi che riflettono le nuove aspettative di una riduzione del costo del denaro da parte della Fed e la stabilizzazione della valuta nipponica Michele avanza dello 051 X Trento aggiungendo 106 punti sui mercati valutari lo Iene tratta un livello di 107,40 sul dollaro e 120,90 sulla moneta unica è morto a Roma ieri all’età di 90 anni Luciano De Crescenzo lo scrittore registratore conduttore televisivo era nato a Napoli 18 Agosto 1928 da alcuni giorni era ricoverato in ospedale la conferma è arrivata dalla casa editrice Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri mi diverti Cioè a Helsinki sui migranti prima della riunione informale dei ministriinterni della Giustizia dell’Unione Europea e Ministro dell’Interno Matteo Salvini sta incontrando alla Finlandia con la sede del vertice Unione Europea i colleghi di Francia Germania è alta per parlare di controllo dei Confini europei redistribuzione Dei migranti rimpatri e riforma di Dublino la situazione non è mai stata così negativa all’ultima rogatoria e non ho avuto risposta non si sono contati tra le procure abbiamo chiesto il richiamo dell’ambasciatore italiano in Egitto lo afferma Alessandra ballerini legale della famiglia regeni dopo l’incontro a Montecitorio premier Giuseppe Conte il presidente della Camera Roberto Fico durato oltre un’ora e chiudiamo con Napoli sono stati immortalati dalle telecamere passavano il badge anche per i colleghi la procura di Napoli ha notificato 62 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell’ospedale Cardarelli che dopo aver timbrato abbandonavano il posto di lavoro l’indagine delladi Napoli commissariato Arenella è stata coordinata dal PM Giancarlo Novelli insieme con il procuratore Giovanni Melillo ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa