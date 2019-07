Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi ad Atene in tutta la Grecia la magnitudo è stata calcolata 5.3 gradi ci sono riversate in strada l’epicentro sarebbe a 23 km a nordovest della capitale a soli 2 km di profondità quindi è stato sentito con maggior parte sono segnalati blackout telefonici tanta paura ma al momento non ci sono notizie di periti e di danni programma in Italia la politica Di Maio escludi una crisi di governo abbiamo da realizzare riforme importanti è meglio vederci e andare avanti dice il problema non è Di Maio Ma la politica dei no dei 5 Stelle Salvini mettiamo lavorando ai progetti alle cose da fare non alle poltrone per colpa di Salvini è Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani spiega il segretario del PD Zingaretti non vorremmo che ci si trovasse di frontenuovo inciucio un governicchio o magari ad un rimpasto ci opponiamo tutto questo e prepariamo l’alternativa per ridare speranza al paese e questa è la nostra missione le parole del segretario del partito democratico lo spread intanto torna a salire e il rendimento è al 1,63% la cronaca 12 rinvii a giudizio tre patteggiamenti quanto deciso dal gruppo avere il Tirone principali dell’inchiesta sul nuovo stadio del giudizio fa gli altri imprenditori Luca parnasi ex vicepresidente del Consiglio della regione Lazio Adriano palozzi di Forza Italia l’ex assessore regionale Michele Civita del PD il soprintendente beni culturali Francesco praticamente 2 anni di guardo ex collaboratori parnasi chiusura l’ultima notizia una folla di parenti amici di una vita della Cultura e dello spettacolo gente comune in Campidoglio per la camera ardente di Luciano De Crescenzo scrittore e intellettuale napoletano morto ieri 90 anni a Roma nella sala della protomoteca vicino alla bara una grande foto lo ritrae accanto ad una statua classica tra i primi ad arrivare Renzo Arbore Marisa Laurito Roberto D’Agostino Michele è finitail maestro Valerio Mazza in di nuoto e Mara Venier a Roma è la città lotta ha scritto in un messaggio la sindaca Virginia raggi che funerale domani alle 11:30 nella Basilica di Santa Chiara a Napoli è tutto grazie per averci seguito le mie tornano alla prossima edizione

