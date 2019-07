Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura esclude una crisi di governo abbiamo da realizzare riforme importanti è meglio vederti andare avanti dice il problema non è Di Maio Ma la politica dei no dei 5 Stelle sottolinea tardi Noi stiamo lavorando ai progetti alle cose da fare non alle poltrone per colpa di Salvini è Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani spiega il segretario del PD Zingaretti non vorremmo che ci si trovasse di fronte ad un nuovo inciucio o un governicchio o magari ad un rimpasto ci opponiamo tutto questo e prepariamo l’alternativa per ridare speranza al paese Questa è la nostra missione del segretario del partito democratico lo spread intanto torna a salire e il rendimento è al 1,63% di essere una forte scossa di terremoto è stata avvertita da tela Grecia la magnitudo è stata calcolata 5.3 gradi tutte persone si sono riversate in strada l’epicentro sarebbe a 23 km a nordovest della capitale a soli 2 km di profondità quindi è stato sentito come sono segnalati blackout telefonici tanta paura ma al momento non ci sono notizie di feriti ed i danni la cronaca 12 rinvii a giudizio tre patteggiamenti quanto deciso dal gruppo per il perone principali dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma a giudizio per gli altri imprenditore Luca parnasi ex vicepresidente del Consiglio della regione Lazio Adriano palozzi di Forza Italia l’ex assessore regionale Michele Civita del PD il soprintendente Beni Culturali prosperetti di patteggiamento a 2 anni di guardo ex collaboratori parnasi ultime notizie chiusura nel corso della riunione di governo sull’autonomia cui non ha partecipato la lega è stato soppresso l’articolo 12 del testo della stefanik prevede l’assunzione diretta dei docenti su base regionale è uno dei nodi sul tavolo la misura era sostenuta dal Carroccio ma il MoVimento 5 Stelle era contrario rilevando anche profili di incostituzionalitàGrazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa