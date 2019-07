Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il capo della polizia Gabrielli nella sede della questura a Palermo durante la cerimonia a 27 anni dalla strage di via D’Amelio dove sono stati uccisi Il giudice Paolo Borsellino 5 agente della scorta commenta se tra noi Qualcuno ha sbagliato se qualcuno ha tradito per ansia da prestazione o per alcuni progetti siamo i primi a pretendere la verità e non ci si parli dietro a chi non può più parlare o a scorciatoie aggiungere il capo della polizia non vogliamo verità di comodo parlando dei presunti depistaggi nell’inchiesta sulle stragi di mafia Gabrielli sottolinea ancora noi vogliamo la verità intera costi quel che costi tutto questo per noi non è negoziabile pretendiamo la verità al pari dei familiari delle vittime delle stragi mafiose che mi addormento un chiarimento tocca all’Italia penso che il parlamento o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda così la cancellieraAngela Merkel risponderti nella conferenza stampa prima della pausa estiva li chiede un commento sui presunti finanziamenti che la lega avrebbe cercato in Russia quanti migranti la Merkel spiegano non si può chiamare con ostruzione doc per ciascuna imbarcazione di profughi il salvataggio non è solo un dovere è un imperativo umanitario l’economia noleggia parlamentare di bilancio taglia le Stime di crescita per il 2019 2020 parlando di sostanziale fase di stagnazione vissuto in questi mesi secondo lupi in fila aumenterebbe appena quest’anno 0,1% in misura più marcata Nel 2020 0,7% per la disattivazione Delle clausole di salvaguardia sull’iva in assenza delle quali la crescita reale si fermerebbe allo 0,4% in chiusura andiamo in Grecia perché oggi c’è stata una forte scossa di terremoto avvertita da tenere da magnitudo è stata di 5.3 gradi molte persone si sono riversate in strada l’epicentro a 23 km al nord-ovest della capitale a soli 2 km di profondità quindisentito con maggior forza sono stati segnalati blackout telefonici tanta paura ma al momento non sembra ci siano notizie di periti e né di danni e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa