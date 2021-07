Ultime Notizie Roma del 19-07-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato un incontro proficuo e cordiale ho ribadito è anticipato il pieno sostegno del MoVimento 5 Stelle al piano vaccinale alla politica sanitaria lo ha detto l’ex premier è leader in pectore del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine del proprio con Mario Draghi durato poco meno di un’ora È stato arrestato questa mattina a Parigi Maurizio Di Marzio e terrorista delle Brigate Rosse è sfuggito all’operazione Ombre Rosse di fine aprile in cui erano stati catturati i sette nomi delle birre lo rendono noto Fonti del Ministero di giustizia italiane chiede l’estradizione il provvedimento depositato dalla Corte d’Assise di Roma lo scorso VIII luglio stabilisce che la sua pena non è ancora stata prescritta il nome di Di Marzio 59 anni legato all’attentato del 1981 il dirigente dell’ufficio provinciale del collocamento di Roma Enzo retrosi e all’attentato sequestro dei Vicedella capitale Nicola Simone il giorno della Befana del 1982 la convalida dell’arresto prevista per domani mattina quanto si apprende per mercoledì è stata fissata la prima udienza di comparizione da te la Corte di Appello di Parigi l’uomo deve scontare un residuo di pena di 5 anni 9 mesi di reclusione per banda armata associazione sovversiva e sequestro di persona e rapina Enel Vesima anniversario della strage di via D’Amelio nuovo murale ritrae il volto del giudice Paolo Borsellino a realizzarlo Andrea buglisi nell’ambito del progetto spazi Capaci comunità capace un’iniziativa della fondazione Falcone il contributo della regione Lazio il senatore di Forza Italia luciomalan lascio il suo partito aderisce a Fratelli d’Italia attualmente al Senato e ruolo di vicepresidente vicario del gruppo l’ha annunciato la presidente di ieri d’Italia Giorgia Meloni con grande orgoglio in una conferenza stampa a Roma ma l’Anna aderito a Forza Italia nel 1996 al Senato dal 2001 nel 2013 è stato eletto senatore questorecon il Popolo delle Libertà le posizioni di Fratelli d’Italia mi rappresentano pienamente anche a livello europeo Ormai il ppe è sempre più difficile da distinguere ha detto il senatore ribadendo mi sento pienamente rappresentato a livello globale orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia ha detto ma la prima di chiudere ancora un’altra notizia i procuratori aggiunti di Milano tranne Fabio Di Pasquale tra i primi indagati a Brescia sono stati convocati dal CSM nell’ambito dell’attività di vigilanza viata per verificare se si sono determinate situazioni di incompatibilità ambientale e funzionale negli uffici giudiziari di Milano a partire dalle vicende del caso Eni le convocazioni gran parte dei vice del procuratore capo Francesco Greco di alcune PM e anche del presidente del tribunale Roberto Bichi e del giudice Marco Tremolada che ha presieduto il peggio è assolto tutti gli imputati per la vicenda sulla pelle 245 sono state fissate per il 26 e 27 luglio e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa