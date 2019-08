Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio appuntamento con le principali notizie dall’Italia e dal mondo apriamo partendo dalla politica Salvini è un interlocutore inaffidabile senza credibilità Così ieri Movimento 5 Stelle dopo l’incontro tra Grillo Di Maio fico Di Battista e taverna il leader della Lega contrattacca inaffidabili loro che sono pronte da Renzi al governo degli sconfitti sarebbe una truffa se ci sarà da scendere in piazza per difendere l’Italia Libertà la democrazia ci saremo ha detto poi Ministro dell’Interno la festa della Lega in Toscana Oggi riunione dei gruppi del MoVimento 5 Stelle La Spagna si dice pronto ad accogliere la operante anche nel suo più vicino porto di minor Camalò Energy rifiuta per via della distanzaqueste persone bevono sbarcare subito se vieni attaccare rifiutare inaccettabili a bordo non c’è emergenza sanitaria attesa oggi la decisione del Consiglio di Stato su ricorso presentato dal Ministro dell’Interno contro il TAR che ha dato l’ok e all’ingresso della nave ieri sera una barcone con 16 migranti è stato intercettato dalla guardia di finanza al largo di Lampedusa è stato trovato morto in un burrone e Simon il ventisettenne turista francese disperso da 9 giorni nel Cilento sono stati compiuti errori fin dall’inizio da quando è partita la macchina dei soccorsi e i suoi amici Accorsi dalla Francia ringrazio invece per gli sforzi l’Italia al Ministero degli Esteri francese le ricerche erano scattate dopo una telefonata del giovane al 118 in cui diceva di essersi rotto le gambe a Montano più di 1,7 milioni le persone che hanno aderito ieri a Hong Kong alla manifestazione pro democrazia contro la legge sulle estradizioni in Cina tenutasi al Victoria Park secondo gli organizzatoriMa per la pulizia e partecipanti sono stati solo 128.000 Pechino avverto Intanto il Canada di non intromettersi nella questione nuove intercettazioni sul presunto sistema di affidi illeciti in Val d’Enza negli audio Si sente una madre affidataria che sgrida una bimba tolta la famiglia naturale e la lascia sotto un temporale Perché non parla degli abusi subiti che non sarebbero in realtà Maya vedo io non ti voglio più grida lasciando la piccola sotto la pioggia porta oggi la presentazione ufficiale di Balotelli al Brescia finalmente torno nella mia città ha scritto ieri il calciatore Ringrazia poi vengo e l’affetto dei suoi tifosi Coppa Italia passano Al quarto turno tra le altre Fiorentina Cagliari Sampdoria Liga Atletico soffre ma vince all’esordio ligma del Paris saint-germain Neymar Questa era l’ultima notizia un’informazione Torna più tardi a voi tutti l’augurio di un buon inizio di giornata e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa