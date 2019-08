Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale viene ritrovato in ascolto dalla lezione da Francesco Vitali in studio è stato trovato morto in un burrone giovane escursionista francese disperso dallo scorso VIII agosto nel Cilento il corpo dell’escursionista è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino è una zona Belvedere di ciolandrea nel comune di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno era stato lo stesso giovane chiedere aiuto con una telefonata al 118 ma non era riuscita a comunicare la sua 27 anni si era laureato alla Sorbona e vive a Roma da circa 2 anni per seguire un dottorato di storia dell’arte aveva programmato l’escursione a piedi tra sentieri Montani con partenza dal golfo di Policastro per Andrea Napoli Torniamo a parlare ancora della crisi di governo i 5stelle liquidano Salvini dopo il vertice con Grillo interlocutore inaffidabile pugnala il paesenon lascerò il Viminale risponde il leader leghista il Presidente del Consiglio domani in aula in Senato e torniamo a parlare della o per la nave spagnola è ferma da 17 giorni davanti a Lampedusa con 134 migranti soccorsi nel Mediterraneo è pronta ad accoglierla mala o NG dice no per via della distanza non possiamo mettere a rischio di tutte queste persone Dicono che devono essere sbarcato in subito altri 5 giorni di navigazione sono troppi la Francia accoglierà 40 migranti altri entrano in Spagna Francia e Germania Portogallo Lussemburgo a Salvini punge Madrid aperti porti Chi la dura la vince rifiutare la Spagna inaccettabile poi l’affondo a bordo non c’è nessuna emergenza sanitaria intanto nella tarda mattinata di ieri I migranti sono gettati in mare per cercare di raggiungere, ma sono stati recuperati parliamo ora del tempo l’estate non molla dopo una breve parentesi perturbatepiù freschi ritorno dell’anticiclone africano per aprire nuovamente le temperature fino a 40 ° già da oggi un deciso aumento termico coinvolgerà soprattutto il centro sud Italia e isole maggiori temperature molto elevate le aree interne della Sardegna la Toscana l’Umbria caldo è afoso anche sulle regioni meridionali la calura sarà meno evidente a nord eccezione dell’emilia-romagna e il basso vesto prima di chiudere andiamo all’estero l’ambasciata cinese a Ottawa avvertito ieri il Canada di smettere di intromettersi negli affari di Hong Kong affermando che la parte canadese dovrebbe essere causata quelle sue parole le situazioni dell’Unione Europea hanno rilasciato Infatti sabato una dichiarazione congiunta affermando che il diritto di assembramento Pacifico e sancito dalla legge basilare di Hong Kong l’ambasciata cinese VIII afferma che le persone Hong Kong Dog diritti democratici senza precedenti e di una vasta gamma di libertà veramente viste nel mondo Aggiungendo che se il Canada vuole esprimere una posizione dovrebbe condannare chiaramente le attività criminali ViolettaE questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa