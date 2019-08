Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitali in studio Salvini è diventato un interlocutore inaffidabile senza credibilità a sparare a zero su leader della Lega il Gotha del MoVimento 5 Stelle riuniti nella villa di Grillo in Toscana Di Maio fico Di Battista Taverna ai capigruppo fatto nelle d’uva con una vergognosa retromarcia ma Salvini dalla Versiliana dice che un governo col PD sarebbe una truffa per lui se non c’è un governo l’abbiamo sono le elezioni altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora e Comunque dipende da quello che dice contenzionato scende in campo anche Prodi Il PD è diviso tra chi è favorevole un accordo con il Movimento 5 Stelle gli altri calendari frontman dei contrari possiamo pagina La Spagna si dice pronto ad accogliere la operano anche nel suo più vicino porto di Minorca maneggi rifiuta per via della distanza questedevono sbarcare subito la Francia accoglie 40 migranti altre andrò in Spagna Francia Germania Portogallo Lussemburgo Romania una Salvini fulge Madrid ha aperto i porti Chi la dura la vince rifiutare la Spagna e poi l’affondo a bordo non c’è nessuna emergenza sanitaria Toninelli vi accompagnerà nostra Guardia Costiera non possono rifiutare IPM dopo l’offerta della Spagna fermano l’indagine attesa oggi la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal ministro contro il tappo che ha dato l’ok all’ingresso della nave e sono cominciate all’alba le operazioni di recupero della salma del giovane turista francese ieri sera in una zona di Belvedere di ciolandrea nel comune di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno l’escursionista disperso dal 9 agosto quando con una telefonata al 118 aveva chiesto aiuto dicendo di essere caduto in un crepaccio e di essersi rotto le gambe le operazioni di recupero sono rese difficili dalla particolare configurazione del luogo gli amici Giunti dalla Francia che negli ultimi giorni hanno partecipato a LericiScusami soccorsi errori fin dall’inizio nuove intercettazioni sul presunto sistema di affidi illeciti in Val d’Enza su cui ha acceso i riflettori un’inchiesta della procura di Reggio Emilia negli audio si sentono madre affidataria che sgrida una bimba tolta la famiglia naturale e lascia sotto un temporale Perché non parla degli abusi subiti che non sarebbe in realtà mai avvenuti io non ti voglio più grida lasciando la piccola sotto la pioggia si è costituito ai carabinieri in 34 anni ricercato da 10 giorni per l’omicidio avvenuto a Reggio Emilia della barista cinese sui Stefania giù la ragazza 25 anni è stata uccisa a coltellate nel bar in cui lavorava nella periferia della città Emiliana nel pomeriggio del 8 agosto un omicidio che secondo testimonianze avvenuto nel giro di pochi minuti la vittima era dietro al bancone servire i clienti quando intorno alle 18 l’uomo è entrato nel bar e l’ha colpita poi la fuga il momento del delitto ancora da chiarire file interminabili di camion e porti francesi che Renzivicinali di cibo e carburanti confine duro tra Irlanda del Nord e del Sud sono gli scenari e qui si prepara a far fronte al governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovesse lasciare l’Unione Europea senza alcun accordo stanno i documenti segreti di quinta tempo stesso il Sunday Times che ne pubblica i contenuti in esclusiva Le previsioni sono contenute nel piano Operation yellowhammer ammontano a più di 1,7 milioni le persone che hanno aderito a Hong Kong alla manifestazione democrazia e contro la legge sulle estradizioni in Cina promossa da scrivere Human Rights fronte al Victoria Park e la stima degli organizzatori che farebbe di di ieri la seconda mobilizzazione più grande delle ultime 11 settimane di proteste alle scale della marcia del 16 giugno per raccolta adesioni per 2 milioni di persone ma per la pulizia partecipanti sono stati solo 128003 Rita oltre 5000 invece il numero degli evacuati sull’isola di Gran Canaria a causa del violento incendio è scoppiato il sabato pomeriggio c’è già bruciato 3400 ettari di vegetazionesecondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais il Presidente delle Canarie anche il Victor Torres ha reso noto La notte scorsa che le fiamme non potranno essere domate nelle prossime ore di fronte ai principali si trova nel parco naturale di tarma dava che si estende all’interno di un’area dichiarata dall’unesco riserva della biosfera che per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa