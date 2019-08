Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la rottura definitiva tra il MoVimento 5 Stelle e la lega si è decisa Nella campagna toscana Beppe Grillo nella sua villa di Marina di Bibbona sulla costa tirrenica ha riunito i vertici pentastellati per ragionare sulle sorti dell’ Alleanza giallo verde in vista dell’appuntamento parlamentare di martedì e dopo il rifiuto della nave opera di dirigersi ed algesiras offerta come Approdo spagnolo Madrid ha proposto la nave della energica bordo 107 migranti Il porto più vicino ovvero Mahon sull’isola di Minorca alle Baleari ma ora si trova quasi 1000 chilometri da Lampedusa ti attende la risposta del comandante della nave margreid operan però ha detto di aver rifiutato Algeciras a causa della situazione a bordo con I migranti allo stremo che non ce la farebbe la sostieneun viaggio così lungo cronaca è stato trovato morto in un burrone il giovane escursionista francese disperso nei giorni scorsi nel Cilento il corpo dell’escursionista è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di ciolandrea nel comune di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno ricercato per l’omicidio della barista cinese Ohi Stefania zoo Si è costituito nella notte dopo più di dieci giorni di latitanza la sua fuga è finita intorno alle 2:30 il presunto Killer identificato dalla polizia I 4 anni si è presentato in una caserma dei Carabinieri di Reggio Emilia che abbiamo dato uno sguardo alla borsa lo spread tra BTP Bund e Pokémon Rosso questa mattina il differenziale tra i titoli di stato invece su 205 punti livello molto simile a quello di venerdì scorso il tasso di rendimento del decennale italiano al 130 6% era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa