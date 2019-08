Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a via la settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato il MoVimento 5 Stelle ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta la riconciliazione con Salvini Di Maio affrontare i gruppi parlamentari del Movimento per illustrare le prossime strategie Salvini che ieri aveva definito una truppa il possibile governo Movimento 5 Stelle PD torna all’attacco le emergenze Chiara ci sono decine di parlamentari renziani che hanno il terrore di andare al voto nel PD restano le divisioni sul percorso da intraprendere il capogruppo al Senato Marcucci pensa un patto di legislatura con i 5 Stelle non è un errore aver aperto un nuovo governo prima dell’inizio della Cri ti dà Forza Italia permetta proprio non governo dei responsabili anche con la lega Cambiamo argomento se davvero un accordo è stato trovato indispensabile Keitabagna si assumono la responsabilità di garantire le tende a disposizione tutti i mezzi necessari che queste persone Finalmente il barchino in un posto sicuro lo dice la o che Hamster riferendosi alla possibilità di uno sbarco a Maiorca in Spagna 24 minori scesi dalla operan sono giunti nel modo commerciale di Lampedusa per essere imbarcati nella nave Sansovino della Siremar diretta a Porto Empedocle da dove poi saranno trasferiti in diverse strutture di accoglienza e sono cominciate all’alba le operazioni di recupero della salma del giovane turista francese trovata ieri sera in una zona di Belvedere di ciolandrea nel comune di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno l’escursionista disperso dal 9 agosto quando con una telefonata al 118 aveva chiesto aiuto dicendo di essere caduto in un crepaccio di essersi rotto le gambe le operazioni di recupero sono rese difficili dalla particolare configurazione del luogo di amici Giunti della Francia negli ultimi giorni hanno partecipato alla ricerca Scusami soccorsi errori fin dall’inizio un alpinista di 38 anni di Cantù Como ha perso la vita questa mattina in un incidente accaduto sulla conmedia Valle Camonica in provincia di Brescia Il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ricevuto una segnalazione per un infortunio tre alpinisti Stavano salendo per andare all’attacco della via Cassini quando uno di cioccolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri Si è costituito ai Carabinieri ikan buxy 34 anni ricercato da 10 giorni per l’omicidio avvenuto a Reggio Emilia della barista cinese Stefania zoo ragazza 25 anni ragazza uccisa a coltellate nel bar in cui lavorava nella periferia della città Emiliana nel pomeriggio del 8 agosto un omicidio che secondo testimonianze avvenuto nel giro di pochi la vittima era dietro al bancone a servire alcuni clienti quando intorno alle 18 l’uomo entrato nel mare L’ha colpita poi la fuga il movente del delitto è ancora da chiarire pagine giovani manifestanti di Hong Kong l’ app di incontri Tinder e gioco Pokémon Go per diffondere informazioni sulle dimostrazioni nato a girare il controllo della polizia Lo riferisci in un reportage da un Kong però di tedesco Bild come leiarabi sono state caratterizzate dall’uso di Facebook così le proteste nell’ex Colonia britannica potrebbero essere ricordate per l’uso delle nuove App Coop di comunicazione di propaganda e continuano a salire il numero degli evacuati sull’isola di Gran Canaria a causa del violento incendio scoppiato sabato pomeriggio che ha già bruciato 3400 ettari di vegetazione secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais sono già ben 8000 persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nel nord dell’isola mentre le fiamme avanzano inarrestabili ha detto il Presidente delle Canarie torre è il presidente americano Donald Trump ha confermato il suo interesse per l’acquisto della Landia per l’operazione sarebbe un grande affare immobiliare secondo quanto riporta l’emittente americana askanews rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle recenti indiscrezioni di stampa in questo senso ha detto che sta guardando questa possibilità perché per gli Stati Uniti Sarebbe bello strategicamente il suo interesse per il territorio tono modanesi Ernesto venerdì scorso Grazie mille iscrizione dei vostri giorni al malgoverno di Copenaghen aveva rispostonon è in vendita era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa