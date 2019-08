Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Torniamo a parlare di operai ancora 107 persone si trovano a bordo ormai da 18 giorni in una situazione difficile sotto il profilo della Resistenza fisica e mentale in attesa di un autorizzazione allo sbarco che non si sa se è quando arriverà intanto 24 minori sbarcati il 17 agosto Oggi lasciano Lampedusa per raggiungere con la Porto Empedocle in provincia di Agrigento da qui alcuni verranno trasferiti in centri di accoglienza per minori per altri che hanno dichiarato di avere almeno 18 anni le condizioni cambieranno la crisi di governo in primo piano e siamo alla pagina politica avvia la settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premiernato il MoVimento 5 Stelle ieri sembra aver chiuso definitivamente la porta la riconciliazione con Salvini i pentastellati riuniscono i gruppi parlamentari dopo le avance di Grillo a idee per un tratto di fine legislatura noi PD restano le divisioni capogruppo al Senato Marcucci penso un patto di legislatura con i 5 Stelle boccia definizione errore aver aperto un nuovo governo prima dell’inizio della crisi è libero Salvini Movimento 5 stelle a Bibbiano spieghi cosa è successo da Forza Italia Brunetta propone un governo dei responsabili anche con la lega il cardinale Bassetti al meeting di Rimini e va affrontata cronaca Andiamo in Sardegna le spiagge continuano essere saccheggiate solo nelle ultime settimane gli agenti della sicurity aeroporto di Elmas a Cagliari hanno recuperato circa 200 kg di Granelli di quarzo rubati dalla spiaggia di Is Arutas in provincia di Oristano pochi giorni fa invece agli imbarchi del porto di Porto Torres erano stati sequestrati 40 kgportata via dal litorale di Chia da una coppia francese il tutto Mentre proseguono senza sosta le denunce le campagne di sensibilizzazione per la tutela del territorio e su Facebook l’associazione Sardegna rubata e depredata ha lanciato un appello al direttore dell’area Marina Protetta Sinis mal di ventre al comune di Cabras appare improcrastinabile istituire il numero chiuso su quelle spiagge che non possono leggere un impatto antropico così invasivo torniamo all’estero in Spagna un enorme incendio nell’isola di Gran Canaria da 4000 persone rubo sta distruggendo i boschi della località dibalas Eccone Nord delle isole dell’arcipelago per spegnere le fiamme come riferiscono le autorità sono al lavoro 700 persone e 16 aerei cronaca si è addormentato sul materassino definito al largo trascinato dalla corrente di 28 anni è stato salvato nello Stretto di Messina dagli uomini della Guardia Costiera dopo che di lui si erano perse le tracce lo sforzo pomeriggio sabato a Scilla in provincia di Reggio Calabria le ricerche cominciate dopoavvertito la capitaneria di porto della sua scomparsa hanno interessato tutto lo Stretto di Messina con mezzi Marini ed elicotteri dopo oltre 9 ore a notte fonda il disperso è stato rintracciato vicino Messina aggrappato al è riportato a Scilla e abbiamo decisamente argomento mentre si scaldano i motori per l’uscita il 21 agosto del grande live Action Disney del Re Leone nel weekend appena passato il box office è stato dominato ancora da parte Furious Hobbs e Shaw registrando un calo del 55% anche alzato altri €908000 per un totale di 4 milioni 173.000 in 15 giorni In seconda posizione di buttala adrenalinico crawl intrappolati con €307000 sul terzo gradino del Podio spider-man far from Home che guadagna 167000 giunge gli 11 milioni 460 Mila in sei settimane segue Men in Black International gli altri esordienti sono the Nest il nido Quinto a €146000 e chi no39000 in sesta posizione c’è Toy Story 4 che raggiunge altri €84000 Superando i 6 milioni totali il botteghino con un incasso totale di 2 milioni €288000 segna questa settimana un calo del 3% rispetto a una settimana fa e del 27 88 % rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ed è tutto buon proseguimento di ascolto in linea che torna alla regia

