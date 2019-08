Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione di Francesco Vitale in studio se davvero una cosa è stato trovato indispensabile che Italia Spagna si assumano la responsabilità di garantire mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari che queste persone finalmente sbarchi in un porto Sì lo dice la openam riferendosi alla possibilità di uno sbarco a Maiorca in Spagna Oscar Comes e Riccardo gatti della negli spagnola spiegano che noi non possiamo Navigare verso Minorca o Maiorca con la situazione che c’è a bordo comunicato che vorrebbero trasferire solo una parte di 107 naufraghi nelle navi militari il resto dei migranti dovremmo portarli noi e questo è impossibile propongono per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirsi a Catania in aereo portarli al Madrid appello dell’Unione Europea si trovi una soluzione per lo sbarco immediato avvia la settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premiernato il MoVimento 5 Stelle ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta la riconciliazione con Salvini e oggi di maglia affronterai gruppi parlamentari del Movimento per illustrare le prossime strategie nel movimento cominciano per i distinguo Fracarro sostiene non faremo accordi con Renzi e boschi è una bufala è buona per avverte il MoVimento 5 Stelle non si siederà mai al tavolo con loro Salvini torna all’attacco le emergenze Chiara ci sono decine di parlamentari renziani che hanno il terrore di andare al voto nel PD restano le divisioni sul percorso da intraprendere la crisi del paese c’è va affrontata con tutte le forze ho detto che bisogna industri incentivare i posti di lavoro lo afferma il presidente della CEI Gualtiero Bassetti Ci vuole un po’ di coraggio a partire se non si mette in moto una macchina tra 3 anni siamo ancora qui a dire la crisi dice margine del sulla situazione più politica aggiunge non dico una parola Aspetto che domani il presidente Conte parli poi si starà a vedere è stata recuperata la salma del giovane escursionista francese morto nel Cilento dopoprecipitato in un dirupo la salma secondo quanto si è appreso dovrebbe essere trasferita da prima al porto di Scario e poi probabilmente all’ospedale di Sapri dove eseguito l’esame autoptico gli amici Giunti dalla Francia che non gli ultimi giorni ha partecipato alle ricerche accusa mi sopporti errori fin dall’inizio andiamo all’estero continua a salire il numero degli evacuati sull’isola di Gran Canaria causa del violento incendio scoppiato sabato pomeriggio che è bruciato 3400 ettari di vegetazione secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais sono già ben 8 mila le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nel nord dell’isola mentre le fiamme avanzano inarrestabili Presidente delle Canarie Torri ragazzino di 13 anni ha massacrato la sua famiglia con una certa e poi si è suicidato lo riporta Russia Today la tragedia è venuta ieri in un villaggio della Regione russa di ulyanovsk nella zona del Volga il ragazzo ucciso la madre e la sorella e il fratellino di 4 anni nonni Poi stando alle prime ricostruzioni sarebbe arrampicato su una torre per telecomunicazioni e si sarebbe gettato di sottoil ragazzo descritto come uno studente modello avrebbe lasciato una nota in cui scriveva ho deciso di lasciare questa vita e per non far star male i miei familiari che ho deciso di prenderli con me Cambiamo argomento la petroliera iraniana Grace 1 sequestrata Gibilterra luglio con l’accusa di trasportare petrolio in serie e successivamente rilasciata ha lasciato il porto del territorio britannico riporta la BBC la localizzazione Marittima mostra la petroliera che si sposta verso est nel Mediterraneo e segnala kalamata in Grecia come destinazione del viaggio Ieri Gibilterra l’aveva respinto una richiesta degli Stati Uniti ed è grave un bambino inglese in italiano in vacanza in Toscana con la famiglia che questa mattina è caduto dal altezza di oltre 6 metri di un agriturismo a Montespertoli in provincia di Firenze secondo una ricostruzione dei Carabinieri mentre i genitori erano nella loro stanza il bimbo è andato nella camera della sorellina di 5 anni qui dopo essere salito su un lettino vicino alla finestra che era aperta si è sporco e così facendo col pesoandata la zanzariera e lui è andato di sotto è stato trasportato in eliambulanza nel reparto di rianimazione dell’ospedale May e la prognosi è riservata era l’ultima notizia informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

