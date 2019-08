Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 19 agosto spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura sei davvero un accordo è stato trovato è indispensabile che Italia Spagna si assumano la responsabilità di garantire a disposizione tutti i mezzi necessari per queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro lo micetta Open Arms riferendosi alla possibilità di uno sbarco a Maiorca Oscar Camps Riccardo gatti MG spagnola spiegano non possiamo Navigare verso Minorca o Maiorca con la situazione che c’è a bordo ci hanno comunicato che vorrebbero trasferire solo una parte dei 107 naufraghi nelle navi militari il resto dei migranti dovremmo portarli noi e questo è impossibile che propongono per dare dignità inaugura che potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portavi a Madrid a pelo del lui si trovi una soluzionesbarco immediato la cronaca è stata recuperata la salma di Simon got è il giovane escursionista francese morto nel Cilento dopo essere precipitato in un dirupo la salma secondo quanto si è appreso dovrebbe essere trasferita all’ospedale di Sapri dove sarà eseguito l’esame autoptico gli amici Giunti della Francia che negli ultimi giorni hanno partecipato alle ricerche accusano i soccorsi errori dicono fin dall’inizio telegram bambino inglese di 2 anni in vacanza in Toscana con la famiglia che stamattina è caduto dal altezza di oltre 6 metri di un agriturismo vicino Firenze secondo la ricostruzione dei Carabinieri mentre i genitori erano nella loro stanza il bimbo è andato nella della sorellina di 5 anni qui dopo essere salito su un lettino vicino alla finestra che la porta si è affacciato e così facendo col peso si è sfondato la zanzariera e lui è andato di sotto è stato trasportato in eliambulanza reparto di rianimazione dell’ospedale Meyer la prognosi resta riservata essere in chiusura una ragazzina di 16 anni ha massacrato la tua famiglia con un’accetta e poi si è suicidato riporta Russiala tragedia avvenuta ieri in un villaggio in una regione del Volga Il ragazzo ha ucciso la madre la sorella e il fratellino di 4 anni ai nonni Poi stando alle prime ricostruzioni sarebbe arrampicato su una torre per telecomunicazioni e si sarebbe gettato di sotto il ragazzo descritto come uno studente modello avrebbe lasciato una nota in cui scriveva ho deciso di lasciare questa vita e per non far stare male i miei familiari ho deciso di portarli con me era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

