Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 19 agosto in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione politica in apertura Aldi alla settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premier Conte in Grillo ha incontrato nella sua villa in Toscana il leader del Movimento ieri pentastellati sembrava una del chiuso definitivamente la porta la riconciliazione con Salvini oggi Di Maio affronta anche i gruppi parlamentari del Movimento delle prossime partite cominciano per ogni stinco Fraccaro sostiene non faremo accordi con Renzi e boschi è una bufala è buona fede Avverti il MoVimento 5 Stelle non ti chiederà mai al tavolo con loro cardini torna l’emergenza e Chiara ci sono decine di parlamentari renziani che hanno il terrore di andare al voto nelle PD restano le divisioni sul percorso da intraprendere il monito della CEI la crisidel paese che va affrontata con tutte le forze ho detto che bisogna incentivare l’industria incentivare i posti di lavoro la ferma il presidente Gualtiero Bassetti Ci vuole un po’ di coraggio a partire se non avessi chiamato la macchina 3 anni siamo ancora qui a dire la crisi spiega margine del meeting di Rimini e sulla situazione politica aggiunge non dico una parola Aspetto che domani il presidente Conte parli e poi si starà a vedere le parole del Presidente della ciechi esteri continua a salire il numero degli evacuati sull’isola di Gran Canaria causa del violento incendio scoppiato sabato che ha già bruciato 3400 ettari di terreno quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais sono già ben 8 mila le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e Nord dell’isola mentre le piane avanzano inarrestabili ha detto il Presidente delle Canarie ultime notizie in chiusura la petroliera iraniana gris Juan sequestrata Gibilterra luglio con l’accusa di trasportare petrolio in Siria e successivamente rilasciata ha lasciato il porto del territorio britannico lo riporta la blocalizzazione Marittima mostra la petroliera che si sposta verso est nel Mediterraneo che segnala la Grecia come destinazione del viaggio Ieri Dimmi in terra aveva respinto una richiesta degli Stati Uniti di confisca della nave è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa