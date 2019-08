Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con la formazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premier Giuseppe Conte in Senato il MoVimento 5 Stelle cominciano i distinguo sulle aperture Alpi di Fraccaro sostiene non avremo accordi con Renzi e boschi è una bufala è buona fede avverte il MoVimento 5 Stelle non succederà mai al tavolo con te mi restano le divisioni sul percorso da intraprendere il Nazareno sottolinea che è privo di fondamento parlare di negoziato sul governo e addirittura di caduta di Tabù per un eventuale Conte bis la cronaca è stata operata la salma di Hangout il giovane escursionista francese morto nel Cilento dopo essere precipitato in un dirupo la salma dovrebbe essere trasferita ora all’ospedale di Sapri dove sarà eseguito l’esame autopticoEnte Nazionale della società italiana sistema 118 Mario Balzanelli denuncia in Italia le centrali operative sono ancora prima del sistema di geolocalizzazione delle chiamate di emergenza previsto dal decreto del 2009 se avete applicato la Direttiva recepita quell’anno si mongol te sarebbe stato immediatamente geolocalizzato soccorso in tempi rapidissimi e con esiti diversi e Odissea per i passeggeri ma anche per il treno Intercity 35662 Livorno Milano il convoglio partito dalla stazione di Genova Principe oggi alle 9:15 ha subito uno guasto al locomotore una sostituzione che ha fatto accumulare due ore di ritardo anche il secondo locomotore si è rotta il compagno è rimasto fermo in provincia di Alessandria a quel punto uno dei Passeggeri poi identificato con un turista austriaco hanno aggredito capotreno il treno e poi ripartita con più di tre ore di ritardo ultime notizie in chiusura pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della morte del grande cantautore Domenico Modugno La sezione civile della corte suprema diazione riconosciuto l’attore Fabio Camilli figlio legittimo del mimmonazionale ha messo la parola fine ai 18 anni di battaglie legali ho dovuto fare una battaglia per poter affermare Chi era mio padre è stato un faticose legittimante ha detto l’attore era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

