Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti nel primo piano se davvero un accordo è stato trovato è indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilità di garantire mette a disposizione tutti i mezzi necessari per queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro lo dice la openars Oscar Camp e Riccardo gatti della wengi spagnola spiegano non possiamo Navigare verso Minorca o Maiorca quella situazione che c’è a bordo ci hanno comunicato che vorrebbero trasferire solo una parte dei 107 naufraghi nelle navi militari il resto dei migranti dovremmo portarli noi e questa è impossibile per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid gli esseri congressi preparato un’altra settimana piena di protette una già domani in base agli aggiornamentiscusi su un account di telegram dei manifestanti Pro democrazia che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori secondo la polizia Intanto il grande corteo di ieri che ha visto la partecipazione di 1,7 milioni di è stato generalmente il Pacifico malgrado la giornata si sia chiusa senza sconto della polizia in risposta alle accuse di uso eccessivo della forza osservando di aver esercitato moderazione tolleranza e perché andiamo in Russia in chiusura una notizia agghiacciante che ha fatto il giro del mondo un ragazzino di 16 anni ha massacrato la sua famiglia con un’accetta e poi si è suicidato la tragedia avvenuta ieri in un villaggio nella zona del Volga Il ragazzo ha ucciso la madre la sorella il fratellino di 4 anni ai nonni Poi stando alle prime ricostruzioni si sarebbe arrampicato su una torre per telecomunicazioni si sarebbe gettato di sotto il ragazzo descritto uno studente modello avrebbe lasciato una nota in cui scriveva ho deciso di lasciare questa vita e per non far stare male i miei familiari ho deciso di prendermi con me è tutto grazie per averci seguito le newsalla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa