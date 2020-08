Ultime Notizie Roma del 19-08-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio DJ morta di Caronia nel messinese ritrovati resti umani non riconoscibili per gli investigatori quasi certamente il corpo di Gioele uno dei volontari hanno dato qualcosa in un punto della campagna in cui si cerca il piccolo Ritrovati i resti di un bambino alla maglietta compatibile con quella indossata dalla piccolo al 99% dicono fonti investigative sarebbe Gioele Torniamo a parlare di scuola si guarda la riapertura oggi la riunione del comitato tecnico-scientifico uso esteso delle mascherine per Miozzo sicuro che ci saranno dei casi nelle scuole si decide volta per volta in anche l’incontro per discutere dell’arrivo dei nuovi banchi a seduta singola e premier Conte parla di un massimo impegno per il rientro in sicurezza il ministro boccia esclude lo da 11 e 14riapriranno le scuole riapertura delle discoteche respinte le richieste dei gestori nelle bilanciamento degli interessi la posizione dei ricorrenti risultare eccessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della Salute nel contesto della grave epidemia in atto e quanto sostiene il TAR del Lazio andiamo a Monza Il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità della Stazione carnate-usmate la circolazione interrotta tra Monza e carnate-usmate così sul sito di Trenord viene data la notizia del treno deragliato poco prima delle 12 in Brianza tre feriti nel deragliamento si tratta del capotreno e macchinista è un passeggero gli unici tre a bordo dei convogli e cambiamo ancora argomento andiamo in Puglia la mia presenza non è scontata chiaramente non sacrificabile in ogni momento se qualcuno lo decide dall’alto ma Non chiedetemi di piegare la testa piuttosto trovate il coraggio di tagliarla Se volete salvare la malapolitica di Emiliano e fitto perché finché non saròda questo ruolo che mi è stato attribuito andrò avanti a guidare questa opportunità di cambiamento lo scrive su Facebook Antonella Laricchia candidato del MoVimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Puglia Dopo l’intervista del premier Conte che vi Movimento 5 Stelle un accordo col PD in Puglia e marche più importanti dei miei vantaggi personali o di Giuseppe Conte ci sono gli interessi dei pugliesi aggiunto Laricchia questa mattina ha concluso sto ricevendo d’amore dei pugliesi e messaggi con cui mi incoraggiano ad andare avanti senza farle anzi con alcun tipo con chi sta ammazzando Il futuro della Puglia ha detto e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa