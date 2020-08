Ultime Notizie Roma del 19-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 19 agosto al microfono Giuliano Ferrigno sarebbero di Gioele Mondello alcune tracce individuate oggi secondo gli uomini Che coordinano le ricerche del bambino scomparso con la madre di Diana e il 3 agosto scorso i resti ossei la maglietta portano al 99% Ma sarà necessario l’esame del DNA per confermarlo Perché i resti sarebbero stati Graziati dagli animali selvatici le tracce sono state segnalate da un carabiniere in congedo il posto coperto da rovi e arbusti si trova a circa 200 metri dall’autostrada è una certa distanza dal punto in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi e piedi di un traliccio della rete elettrica sul posto dei familiari del Picco quel padre non sono stati ancora fatti avvicinare al luogo del ritrovamento Cambiamo argomento nessuna riapertura delle discoteche Al momento il TAR dice no la sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agostoinizio della Salute ha chiuso le discoteche introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio assembramenti la posizione di parte corrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della Salute ha scritto il presidente della terza sezione del TAR del Lazio e arriva la relazione dei gestori il No alle aperture è un incentivo per le feste in ville dice Maurizio Pasca presidente del film La politica il Giuseppe Conte trova ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale in Puglia nelle Marche presentanti divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione queste le parole del premier al quotidiano che hanno innescato il dibattito sulle alleanze in vista delle elezioni regionali arriva la sollecitazione del ministro boccia Movimento 5 Stelle risponda o in Puglia e Marche il voto disgiunto prima di Chiara alleanze solo se ci sono le condizioni non piego la testa tagliata e me la scrive su Facebook Antonella Laricchia candidato del movimento alla presidenza della Puglia interessi della mia regione dicesono più rilevanti di Conte è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa