Ultime Notizie Roma del 19-08-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale giovedì 19 agosto Buongiorno da Vitale il congresso americano vuole indagare sulla fallimentare ritirata delle truppe americane da l’organista vaivén si difende non c’era modo di farlo senza che mi seguisse il caos il Fondo Monetario Internazionale si spende in tanti fondi per il paese asiatico in mano ai talebani che ieri hanno già riflesso nel sangue le prime proteste interne oggi vertice G7 dei ministri degli esteri presente anche Di Maio collegato dalla Farnesina continua Intanto il ponte aereo Kabul Roma altre 103 persone arriveranno oggi a Fiumicino stare il tasto di positività al covid in Italia ieri al 3,1% cara però per una volta da metà luglio il numero degli attualmente positivi rischio zona gialla da lunedì per la Sicilia per gli Stati Uniti oltre 1000 i morti in un giorno mai così tanti da aprire un appello vaccinarsi Lasciando da parte ogni contrarietàed eccitazione arrivato ieri da papa Francesco farle un atto di amore ha detto il Santo Padre parla di produzione fuori controllo l’assessorato alla salute del Lazio in merito al Rave è in corso da oltre 5 giorni nei bagni di Valentano nel viterbese vento non autorizzato film tempi di covid a ri chiamato migliaia di giovani da tutta Europa sollevando polemiche preoccupazioni si è registrato anche un decesso su cui Indaga la procura Quattro Gatti sarebbero finiti in coma etilico Salvini meloni attaccato da lamorgese Italia trasporto aereo completa una nuova tappa nel percorso che dovrà portarla fino al decollo previsto il 15 ottobre la compagnia dovrà prendere il posto di Alitalia ha Infatti ottenuto la certificazione enac e ora può guardare la vendita di biglietti attesa agenzia settimana per la vecchia compagna di mandare Intanto in arrivo il di altri 60 milioni per assicurare la continuità territoriale ha confessato ammettendo la sua colpevolezza Angelina Barini la prostituta 43enne arrestato due anni fa per la morte di Andrea zamperoni lo chef Lodigiano di 33 anni che lavorava in unNew York era stato ucciso da un cocktail a base di fentanil a in un motel dei leggins da donna lo aveva drogato per derubarlo la Formula 1 Non correre in Giappone nel weekend del 10 ottobre GP di Suzuka è stato cancellato per le difficoltà legate alla pandemia covid MotoGP Rossi aspetta una figlia dalla compagna Francesca tennis berrettini Sonego gli ottavi della tipi di eliminato Steiner per il calcio oggi è andata dei play-off di conference League per la Roma contro il tramonto E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa