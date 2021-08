Ultime Notizie Roma del 19-08-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura restano stabili anche sui livelli massimi dati delle terapie Intensive dell’area medica di Sicilia e Sardegna la Sicilia Infatti Resta al 10% per il tasso di occupazione delle terapie Intensive livello massimo previsto dei nuovi parametri e al 17% per l’area medica Oltre la soglia del 15% al 9% per le Intensive poco sotto soglia del 10% per i reparti balza al 15% nella rimedi che la Calabria con un più un percento mentre scende la Basilicata del 1% al 9% in rialzo del 3 % Invece lei si va in Abruzzo che arrivava il 6 vaccini e terza dose Al momento i dati non indicano il bisogno lo hanno detto in una conferenza stampa con i scienziati dello MS secondo cui la priorità al momento deve essere quella di aumentare leoppure nei paesi che ancora non hanno avuto accesso al vaccino ci imponiamo fermamente la terza dose per tutti gli adulti nei paesi ricchi perché non aiuterà a rallentare la parte mia per gli esperti togliendo da oggi alle persone non vaccinate i booster favoriranno l’emergere di nuove varianti le dichiarazioni sono arrivato e poco dopo l’annuncio da parte del presidente americano del piano per dare la terza dose per gli adulti a partire dal 20 Settembre durante il quale gli esperti del 16 firmato che i dati confermano un calo delle ficaccia delle due dosi con il passare dei mesi esteri afganistana prosegue il contrario verso Roma un Boeing dell’Aeronautica Militare proveniente dal Kuwait con 202 organi evacuati ieri da campo con due C 130 e te la do oggi alle 12:40 all’aeroporto di Fiumicino subito dopo lo sbarco per tutti la procedura di profilassi sanitaria anti-covid che si è svolta all’interno del terminal 5 di centrato rispetto alle altre azioni sorvegliato dalle forze dell’ordine colori governo sono oltre 500 gli altri collaboratori e loro familiari trasferito in Italia dal giugno scorso cronaca in chiusura è definitivamente concluso dopo un giorno il maxinel viterbese No davanti per giorni lo conferma Il sindaco non posso che esprimere soddisfazione e sottolinea primo cittadino il ministro lamorgese che ieri pomeriggio mi ha contattato personalmente ha mantenuto l’impegno preso di liberare il rientro oggi l’operazione ci sono svolte Nel massimo rispetto delle persone ora sono già al lavoro per rimuovere al più presto i rifiuti lasciati nel terreno e le prime ore del mattino l’intervento delle forze dell’ordine nell’aria Del Rey già nella notte c’è stato un notevole afflusso di nascita di mezzi provenienti dal lago continua anche il monitoraggio dei presidi di accesso all’area con identificazione dei partecipanti all’evento Allora sono state identificate oltre 2000 persone che più di 700 metri è tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa