Ultime Notizie Roma del 19-08-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio raffiche di vento fino a 150 km orari alberi Killer radicati tetti divelti migliaia le chiamate ai vigili del fuoco e l’evacuazione d’Italia si sveglia all’indomani di una giornata campale per il maltempo che la sua state divise in due con il centro-sud stretta ancora in una morsa di caldo che non molla la presa il centro-nord devastato dalla furia di trombe d’aria e piogge monsoniche tra le zone più colpite quella della Toscana orientale il Veneto Liguria allerta rimane alta ancora per 36 ore a poco più di un mese dal voto 9 polemiche travolgono la campagna elettorale del presidente russo medvedev agli italiani di punire i governi di oggi nelle urne subito scoppia lo scambio di accuse tra centro-sinistra e centro-destrasportiva gli europei di atletica a Monaco oggi torna in pista Geko per le batterie della staffetta 4 x 100 Filippo tortu e Dalia kaddari il volano in finale dei 200 metri al quarto nei 1500 il è coronavirus la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute segnala come il tasso di occupazione terapia intensiva dei pazienti covid ISS segnando il 2:07 % rispetto al 32 dello scorso XI agosto e ancora la guerra in Ucraina un nuovo video che sta circolando on-line mostra la presenza di mezzi militari russi parcheggiati all’interno della sala turbine connessa a uno dei reattori della centrale nucleare Ucraina di zaporizhia occupata dalle truppe di mosca è al centro dell’attenzione internazionale per il timore di catasto ufficio incidenti lo scrive la CNN Aggiungendo di aver geolocalizzate Ho dimenticato il filmato e questo per il momento era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa