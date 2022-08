Ultime Notizie Roma del 19-08-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il MoVimento 5 Stelle ha reso noto l’esito delle parlamentari pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della camera e del Senato l’annuncio sul blog del movimento nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione finale e Berlusconi al foglio Forza Italia un partito europeista e antipopulista mosche rompe Nella campagna elettorale europee i puniti i governi per la loro stupidità di servizio Presidente del Consiglio sicurezza Russo medio grave incidente a tutti ne prendono le distanze ma una destra sempre più ambigua tace dice PV allarme di Di Maio e Calenda non contano i tuoi di russi voteranno gli italiani la replica di Salvini insieme la lega di sbriga l’accordo con il partito di Putin e se vince meloni rischi per l’Italia nel mondo e dopo l’incontro a Leopoli terzo Angelesguterres è il presidente turco si è detto pronto a ospitare colloqui per il cessate il fuoco e anche Mosca apre un incontro Putin zelensky Melito l’ucraino chiude niente pace senza ritiro dei nostri pessimista del segretario negoziati per fermare la guerra ancora lontani su zaporizhia ogni danno è un suicidio nuovo video sta circolando on-line e mostra la presenza di mezzi militari russi parcheggiati all’interno della sala turbine della centrale nucleare Ucraina di zaporizzja occupata dalle truppe di mosca nel nord e nel centro Italia si contano i danni dopo l’improvvisa ondata di maltempo che ha colpito ampie zone della penisola la giornata di ieri una Bufera di pioggia grandine e vento travolto Toscana Liguria Emilia Romagna Veneto e parte la Lombardia con un bilancio molto pesante due morti numerosi feriti e danni ingenti ad azioni con decine di sgomberati a stabilimenti balneari a capannoni industriali a strada campagne e al patrimonio arboreo parliamo ora di scuola si avvicina l’inizio dell’annoQuindi tu ti cominciano a pensare a come Ridurre i consumi visto aumento dei costi energetici se non basta Non si può spegnere le luci e riscaldamenti nelle classi quando non servono servirebbero anche ammodernare gli impianti e i tallarin visti più nuovi ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato Agno risparmio energetico è importante che educare a consumare il meno possibile la luce a consumare il meno possibile anche tutte quelle risorse Io penso alla raccolta differenziata che è molto importante per le nuove generazioni ma nel frattempo Bisogna ricordare che le nostre scuole hanno bisogno di governo si parla della semplice carta igienica comprata dalla famiglia In alcune scuole quindi evidente che dovete vedere delle risorse per andare a un maggiore efficienteenergetica nelle scuole attraverso gli infissi per esempio ma anche attraverso una turnazione per esempio mi rientri pomeridiani per mettere il meno possibile le risorse di illuminazione di riscaldamento ovviamente al netto della norma che prevede per tutte le pubbliche amministrazioni il la diminuzione Insomma della temperatura anche per il riscaldamento per i condizionamenti Per quanto riguarda il minor impatto dobbiamo fare lavorare tutti per il modo per le giovani generazioni educate questo risparmio al di là di queste crisi non risparmio energetico necessario ma importa neanche la risposta dello Stato nei confronti di esponenti delle famiglie porta lo stadio Artemio Franchi la Fiorentina ha affrontato gli olandesi del twente nel andata dei play-off per l’accesso alla conference League vittoriaViola che si sono imposte sugli avversari per 21 la squadra di italiano è passata in vantaggio al secondo minuto Grazie Un colpo di testa di Nico Gonzalez mezz’ora più tardi raddoppio di Cabral in spaccata sul cross basso di stile nella ripresa gli ospiti hanno accorciato confermi il ritorno si giocherà giovedì 25 agosto alle 19 la conificazione è tutt’altro che chiusa ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa