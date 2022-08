Ultime Notizie Roma del 19-08-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ha l’Ucraina in apertura la compagnia nucleari statale ha dichiarato oggi che le forze lui si pianificano di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di zaporizhia e di scollegati dalla rete elettrica attualmente l’esercito Russo è alla ricerca di fornitori di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi dopo lo stop per alimentare i sistemi di raffreddamento l’intelligenza Inoltre ricevuto la nuova conferma di notizie di preparativi per una provocazione su larga scala Intanto sono almeno 19 persone uccise tra cui un bambino e 44 i feriti nei recenti attacchi russi del 17 e 18 agosto a Carpi i Corridori stanno cercando persone sotto le macerie di un dormitorio distrutto la polizia ritiene che ci siano altre due persone ancora sepolte sotto i detriti maltempo giornata difficilissima la stazione Santa Maria Novella di Firenze dove moltidell’alta velocità hanno subito pesanti ritardi la causa dei ritardi ed ad evitarti ad alcuni problemi tecnici per un fulmine presso la stazione di Bologna i treni alta velocità Intercity e regionali hanno subito rallentamenti 150 minuti variazione di percorso e cancellazioni pagina che Davide continua a diminuire l’incidenza di casi in Italia 260 ogni 100.000 abitanti contro 365 ogni 100.000 abitanti settimana 5 11 agosto anche l’indice di trasmissibilità RT scende ancora nel periodo 27 luglio 9 agosto le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,76 una regione classificate rischio moderata mentre le restanti 20 sono classificate a rischio basso tutto lì nel report continua intanto a migliorare la situazione nei reparti degli ospedali italiani il tasso di occupazione terapia intensiva al 2,7% contro te virgola 2% di detrazione al 11 agosto il tasso di occupazione in aritmetica livello nazionale scende al 11% contro il 13% rilevazione del 11 agosto vaioloscimmie salgono a 689 casi confermati evidenzia L’ultimo bollettino del Ministero della Salute segnalando un aumento di 27 casi dall’ultima rilevazione dello scorso XVI agosto casi collegati viaggi all’estero sono 190 l’età mediana dei pazienti e di 37 anni si tratta di 679 maschi e 10 femmine il maggior numero di casi si registra in Lombardia 297 Lazio 125 2000 Romagna 72 era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa