Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione formazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron è il presidente Sergio Mattarella è colloquio al Quirinale ha preceduto l’incontro con il premier Giuseppe Conte Palazzo Chigi molto lieto di ricevere matrona il primo incontro Polo leader europeo dopo la formazione del nuovo governo ha detto il premier incontrando il presidente francese e aggiungendo avere convenuto che possono anche emergere opinione volta non coincidenti ma ciò deve avvenire sempre sulla base di un dialogo fondato sul rispetto come si conviene tra i paesi fondatori dell’Unione Europea l’aula della camera ha negato l’autorizzazione all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego sozzani voti a favore sono stati 230canzone dei contrari un astenuto a fine luglio la giunta per le autorizzazioni di Montecitorio viene invece espressa per l’ok ai domiciliari a maggioranza con il voto a favore di 5 Stelle PD una decisione annullata dall’Assemblea a scrutinio segreto al termine di una riunione iniziata da ieri nel pomeriggio il gruppo guidato dal belga Philippe lamberts ed alla tedesca che ti ho detto disponibile a larga maggioranza ad aprire ad un incontro con i pentastellati La svolta è però solo il primo passo di una strada che a detta di molti sembra essere ancora lunga e mi dice che a casa Asburgo dopo essere rimasto orfano di un gruppo a seguito dell’ europeo di fine maggio la borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo in giro al taglio dei tassi deciso dalla Federal reserve è un guadagno del 0,25% la borsa di Tokyo apre la seduta col segno più dopo la decisione della Federal reserve addirittura 18 del denaro per la seconda volta quest’annochiesa del comunicato della banca centrale del Giappone previsto oggi il nichel Segna un Progresso dello 0,54% per rispondere agli attacchi al petrolio Saudita che gli Stati Uniti attribuiscono alerana ci sono molte operazioni c’è anche l’ultimo opzione l’ho detto Airport e Donald Trump riferendosi alla guerra in un Twitter precedente il presidente aveva Tuttavia definito un segno di forza della sua amministrazione la sua decisione di non colpire l’iran e risposta l’abbattimento di un drone americano nel golfo l’arrivo di una perturbazione determina maltempo sulle regioni adriatiche lo indica un allerta meteo Della protezione civile Dalle prime ore di oggi avviso temporali su Abruzzo Molise Puglia centro-settentrionale Lazio i fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica locali grandinate e forti raffiche di vento chiudiamo parlando di Champions League su al novantesimo la vittoria della Juventusall’undicesimo calcio d’angolo l’atlético agguanta il pari con un colpo di testa da manuale di Herrera si esulta con una più libero rispetto all’anno scorso per gli spagnoli un buon punto per come si erano messe le cose con la Juve Sul 2 a 0 a 20 minuti dalla fine ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa