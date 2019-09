Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione formazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli al termine di una riunione iniziata Argia ieri nel pomeriggio il gruppo guidato dal belga Philippe lamberts ed alla tedesca Allevo cane ti ho detto disponibile a larga maggioranza ad aprire ad un incontro con i pentastellati La svolta è però solo il primo passo di una strada che a detta di molti sembra essere ancora lunga Cerca casa Strasburgo dopo essere rimasto orfano di un gruppo a seguito dell’ europeo di fine maggio la borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo in fila al taglio dei tassi deciso dalla Fed reserve ha battuto il guadagno dello 0,25% la borsa di Tokyo apre la seduta col segno più dopo la decisione della Federal reserve di ridurre il costo del denaro per la seconda volta questain attesa del comunicato della banca centrale del Giappone previsto oggi il nichel Segna un Progresso dello 0,54% per rispondere agli attacchi al petrolio Saudita che gli attribuiscono alerana ci sono molte operazioni c’è anche l’ultimo opzione l’ho detto hai le porte Donald Trump riferendosi alla guerra in Un Tweet precedente il presidente aveva Tuttavia definito un segno della sua amministrazione la sua decisione di non colpire l’iran e risposta l’abbattimento di un drone americano nel golfo l’arrivo di una perturbazione determina maltempo sulle regioni adriatiche e indica un allerta meteo Della protezione civile Dalle prime ore di oggi avviso temporali su Abruzzo Molise Puglia centro-settentrionale Lazio i fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica locali grandinate forti raffiche di vento chiudiamo parlando di Champions League su al novantesimo la vittoria della Juventus alle 11calcio d’angolo l’Atletico agguanta il pari con un colpo di testa da manuale di Herrera si esulta con la più equilibrio rispetto all’anno scorso per gli spagnoli un buon punto per come si erano le cose con la Juve sul 20 a 20 minuti dalla fine ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa