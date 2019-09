Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier britannico Boris Johnson ha 12 giorni di tempo c’è fino alla fine di settembre per presentare una proposta scritta sulla brexit altrimenti è tutto finito lo ha dichiarato citato dalla BBC il premier finlandese anterin che ricopre la presidenza di turno dell’Unione Europea Aggiungendo di aver concordato questa linea con il presidente francese Emmanuel Macron una ponte di downing Street ha risposto labiritiche le proposte britanniche saranno fatte a tempo debito E sono 13 senatori del gruppo renziano d’Italia viva 12 dal PD con zaffi da Forza Italia primo ingresso dall’opposizione al via anche alla camera garantiamo La legislatura almeno fino all’elezione del Presidente della Repubblica nel 2022 dice Renzi tra sospetti incrociati e voto segreto la camera degli arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Suzzaniaccusato di finanziamento illecito per una fattura di €10000 copiato il caso visto che la decisione ribalta il parere della giunta essenziale per l’Unione Europea che volti pagina in direzione di una gestione struttura. emergenziale dei flussi ho avuto la piena disponibilità nel microonde per un meccanismo europeo sugli sbarchi sulla redistribuzione e per una gestione efficace dei rimpatri lo ha detto il premier Giuseppe Conte Al termine dell’incontro con il presidente francese La questione è stata al centro anche per incontro di Conte con il Presidente del Governo di accordo Nazionale libico al sarai con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione sui migranti l’auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzia 1 recuperati altri 3 corpi delle vittime di una frase al largo di sfax Tunisia elezioni sul filo dell’equilibrio Israele dove blu bianco di bangun Super contento persegi lì col disegno in italiano che ne conquista 31 nel computo di coalizione Quella di destra avrebbe 56 seggi quella di centro-sinistra 55 ago della Bilancia resta avigdor lieberman come nuove leggi la listaunità è il terzo partito con 13 seggi nessuna delle due coalizioni la maggioranza lo scrutinio tra completato oggi col computo dei voti di militari diplomatici all’estero in serata i risultati definitivi Netanyahu avverte il governo oppure c’è il pericolo arti il magnate Nabil karoui che sfiderà il ballottaggio il conservatore kaitai ed alle elezioni presidenziali tunisine in carcere dal 23 agosto scorso Per il riciclaggio ed evasione fiscale in sciopero della fame e rimane in stato di detenzione lo ha deciso in rigettando la domanda di liberazione depositata dalla difesa il giudice istruttore del polo economico finanziario del tribunale di turno il magistrato si è dichiarato incompetente a decidere su una misura adottata da un’autorità di giurisdizione superiore Nel caso specifico la camera da della Corte d’Appello La Corte Distrettuale di Tozzi e non colpevoli tre dirigenti del gestore dell’impianto di cucina da Tokyo Electric Power accusati di negligenza per non aver adottato misure adeguate per prevenire il disastro nucleareMarzo 2011 nel nord-est del Giappone in seguito alla scossa di magnitudo 9 al successivo suonare almeno 20 persone sono morte altre 90 sono rimaste ferite nell’esplosione di un camion bomba h la capitale della provincia figa nel l’esplosione gravemente danneggiato un ospedale civile diverse abitazioni il bilancio delle vittime è stato reso noto dal Presidente del Consiglio della Provincia di zabor bagian-bagian l’attacco è stato da Eataly Bari chiusura nella prima giornata dei gironi di Champions la Juve si fa rimontare pareggia 2-2 con l’atlético Madrid mentre l’Atalanta al debutto viene Travolta 40 della Dinamo Zagabria alla finisce tra 0 e Baiano Stella Bayern locomotiva 12 Olympiakos Tottenham 22 brutte Galatasaray 00 stasera l’Europa League Lazio alle 19 Roma are 21 e noi per il momento ci fermiamo qui Buon proseguimento via la linea può tornare alla regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa