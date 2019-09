Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il premier britannico Boris Johnson ha 12 giorni di tempo Cioè fino alla fine di settembre per presentare una proposta scritta sulla brexit altrimenti è tutto finito la dichiarato citato dalla BBC il premier finlandese anti Rim che ricopre la presidenza di turno dell’Unione Europea Aggiungendo di aver concordato questa linea con il presidente francese Emmanuel Macron è una fonte da ogni suite ha risposto alla BBC che le proposte che saranno fatte a tempo debito Fermo restando che documento programmatico va bene una cosa che a me sembra per l’Italia oggi in Italia un grande investimento sui figli sugli asili nido sul futuro dei bambini nella scorta alla natura abbiamo fatto il Jobs Act oggi occorre un Family a chi lo dice Matteo Renzi che rassicura il governo dopo la scissione dal PD abbiamo tutto l’interesse che vada avanti lo abbiamo fatto nasceredice che il capo delegazione di italiavivastreet.it Teresa Bellanova lui invece dopo la Leopolda girerà in macchina per le fabbriche e aziende Io mi rimetto in gioco gli iscritti del MoVimento 5 Stelle Domani sono chiamati al voto sul rosso sul fatto con il PD in Umbria dalle 10 alle 19 di venerdì a non c’è il blog delle stelle gli iscritti voteranno sul patto civico per l’Umbria ovvero sulla possibilità di sostenere Le regionali un confidato peso specifico con il sostegno di altre forze politiche un candidato Si sottolinea fuori dalle appartenenze politiche Fonti del movimento a Bolano Intanto come invenzioni le indiscrezioni di stampa su una possibile scissione nel gruppo parlamentare dei 5 Stelle un’altra barca in pericolo nella zona sardina alta bordo 28 persone tra cui tre donne un neonato l’ha segnalato nella notte alarm Phone con Un Tweet Aggiungendo che non in corso alcuno che di salvataggio le autorità di Malta non reagiscono queste omissioni di soccorso proseguono intanto gli sbarchi a Lampedusa dove la situazione all’interno della sorte al collasso Ieri gruppo di tunisini a inscenato un sit in di protesta davantiChiesa Madre chiedendo di poter rimanere in Italia non essere rimpatriati e dopo il verdetto delle elezioni che non hanno dato la maggioranza nessuno dei partiti in lista il premio Giuliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un appello a bennigan’s leader del partito Republic Bianco a formare un governo di unità nazionale al più presto dobbiamo dare vita a un governo esteso di unità oggi stesso ha affermato il popolo si aspetta da noi due che diamo prova di responsabilità e abbiamo un operazione è in Indonesia la polizia Ha arrestato 230 persone accusate di aver innescato grandi incendi alla foresta tropicale incendi che ancora infuria non hai Parco Nazionale di tesso Nilo mettendo imperi specie animali a rischio estinzione e creando una Cortina di fumo che inquina larghe Patri del sud-est asiatico dalla Malesia Singapore al sud della Thailandia l’ho reso Noto un portavoce della polizia Aggiungendo che per la legge sulla ambientale gli arrestati rischia 10 anni di carcere CGIL Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato con il separato del Lavoro la convenzione per la misurazione la certificazione della rappresentanza sindacalel’accordo prevede che li abbia il compito di pesare i sindacati attraverso la valutazione di un mix tra iscritti e voti nelle elezioni delle RSU su modello di quanto già accade per il pubblico impiego per il ministro del lavoro Nunzia catalfo inizia un nuovo percorso nella storia delle relazioni industriali che ha tra i suoi punti di arrivo l’emanazione di una legge sulla rappresentanza nei primi sette mesi dell’anno la variazione netta dei rapporti che tempo indeterminato risulta pari a 300 53176 contratti registrando così un incremento del 148,3% rispetto allo stesso periodo del 2018 il dato emerge dall’osservatorio dell’INPS sul precariato Si conferma il boom delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato che passano da 279.000 439000 nei 7 mesi le assunzioni totali nel privato sono stati 4 milioni 488304 a fronte diazione autorizzata parliamo di 6,4 milioni su base annua E questa era l’ultima notizia di informazione torna che è tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa