Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitale in studio sono 13 i senatori del gruppo renziano di Italia viva 12 dal PD contatti da Forza Italia primo ingresso dall’opposizione al via il gruppo anche la camera in tutto sarebbero quella tua parlamentari dell’ex premier il ministro della nuova Sara capodelegazione l’Italia viva garantiamo La legislatura almeno fino all’elezione del Presidente della Repubblica nel 2022 dice Renzi tra sospetto incrociati a voto segreto camera intanto ha reagito è annegato gli arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia sozzani accusato di finanziamento illecito per una fattura di €10000 e scoppia il caso visto che la decisione ribalta il della giunta intanto gli scritti del MoVimento 5 Stelle Domani sono chiamati al voto su Rousseau sul parto con il PD in Umbria dalle 10 alle 19 a non c’è il blocco delle stelle gli iscritti potranno sul fatto civicosulle possibilità di sostenere alle regionali on confidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche un candidato Si sottolinea fuori dalle appartenenze politiche e cambiamo argomento nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa nell’isola la situazione diventa tesa con l’hotspot locale sempre al collasso nella notte sono sbarcate 28 persone salvate o miglio dall’isola da una motovedetta della Guardia di Finanza tra loro 19 uomini 8 donne e un bambino a poche settimane dalle elezioni in Canada il premier Justin trudeau è al centro di una polemica per una vecchia foto emersa di scorpioni in cui appare con la faccia truccata di nero durante una festa dal tema haradinaj di apposizioni lo accusano di razzismo trovare spinto connotazione di questo tipo e si è scusato 12 giorni cioè fino alla fine di settembre il tempo che l’Unione Europea è disposta ancora concedere al premier britannico Johnson per presentare una proposta scritta sulla brexit altrimenti è tutto finito ha dichiarato citato dalla BBC il premio filmvampirina che ricopre la presidenza di turno europeo aggiunto di aver concordato questa linea con il presidente francese Emmanuel Macron è una Pontida unistreet ha risposto alla BBC che le proposte britanniche saranno fatte a tempo debito torniamo in Italia stava guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stato arrestato dai carabinieri poste domiciliari il 32enne che il 25 luglio scorso siamo in provincia di Matera provoco la morte di Corrado settembre un poliziotto di 52 anni che era a bordo di un ciclomotore il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP di Matera Angelo onorati su richiesta del procuratore Repubblica Pietro gentile Tutti tutto Annunziata cazzetta era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

