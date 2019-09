Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale me ne ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier britannico Boris Johnson a 12 giorni entro la fine del mese per presentare i piani per la brexit l’Unione Europea altrimenti è finita e quanto annunciato dal premier finlandese canterine che detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea riprendo la linea concordata con il presidente francese Emmanuel Macron è una ponte di downing Street Ha ribadito che continueranno a negoziare avanzare proposte A tempo debito Johnson affermato che è possibile raggiungere un accordo al Summit europeo del 17 ottobre ma anche ribadito che in caso contrario porterà il paese fuori dall’Unione Europea il 31 ottobre come promesso voltiamo pagina La Corte Distrettuale di Tokyo giudicato non colpevole tre dirigenti del gestore dell’impianto di Fukushima la Tokyo Electric Power accusati di negligenza per non aver adottato misure adeguate per prevenirecreare avvenuto nel Marzo 2011 nel Nordest del Giappone in seguito alla scossa di magnitudo 9 al successivo Tsunami il presidente settantanovenne tsunehisa fumata i due vicepresidenti ichiro per sicuro di 63 anni e stacca il mutuo di 69 anni avevano affermato in loro difesa che non potevano essere in grado di anticipare la gravità dello tsunami che ha provocato l’allagamento delle turbine causando il made down dei reattori i tre massimi dirigenti della Tep erano accusati della morte di 44 persone inclusi diversi pazienti costretti ad attuare da un ospedale locale e le ferite riportate da altre 13 persone durante l’esplosione di idrogeno alla centrale nucleare di Fukushima dai torniamo in Italia gli iscritti del MoVimento 5 Stelle Domani sono chiamate su tutto sul fatto con i piedi in Umbria dalle 10 alle 19 non c’è il blog delle stelle gli iscritti potranno sul fatto il civico per l’Umbria ovvero sulle possibilità di sostenere Le regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forze politicheMilazzo Si sottolinea fuori dalle appartenenze politiche Sono molto lieto di ricevere il presidente Macron nel primo incontro bilaterale con un libera europeo dopo la formazione del nuovo governo sono storici legami e comuni valori che leggono i nostri pesi alla base di un dialogo fondato sul rispetto e orientato alle soluzioni come si conviene a due paesi fondatori dell’Unione Europea l’ho detto il premier Giuseppe Conte pur riconoscendo che possono anche emergere ogni volta e non coincidenti durante l’incontro con la stampa insieme al presidente Emmanuel Macron migranti LEGO ornans Europea sono stati fermi al centro dei colloqui con il presidente Macron e così ha spiegato con te torniamo in Italia preso in giro da alcuni giovani a bordo di un autobus di linea 165 egiziano certo ha spintonato un diciottenne gli ha mostrato un piccolo coltellino che aveva in tasca è caduto ieri pomeriggio su un busta Circonvallazione Gianicolense L’autista ha fermato la corsa sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Romail 65enne per minaccia aggravata interruzione di pubblico servizio e porto di oggetti atti a offendere a quanto ricostruito dai carabinieri alla base delle prese in giro dei ragazzi non ci sarebbero motivi razziali ed è tutto buon proseguimento di ascolto

