Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto da redazione da Francesco Vitale in studio gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abilitati al voto sulla piattaforma Rousseau venerdì sono chiamati a votare sul patto civico per l’Umbria con il PD di pentastellati avranno la possibilità di esprimere il proprio parere sulla proposta fatta da Luigi Di Maio di sostenere alle elezioni regionali in Umbria un candidato presidente civico l’imprenditrice cardiaca storico sindaco di Assisi Stefania Proietti tunnel sostenitivi altre forze il sindaco PD di Bibbiano Andrea Carletti sospeso è attualmente domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi della procura di Reggio Emilia ha presentato una querela segnalando 146 a posta email dal contenuto ritenuto offensivo minatorio nei suoi confronti tre denunciati c’è anche Luigi Di Maio che a metà luglio scrisse su Facebook colpi di e con il sindaco coinvolto in questo non voglio avere nientea che fare cronaca divieto di avvicinamento alle figlie per i genitori di quattro ragazze due ancora minorenni di origini pakistane vittime di maltrattamenti a Brescia la maggiore avrebbe ricevuto pressioni della famiglia per tornare in patria e sposarsi al rifiuto della figlia al padre in più occasioni avrebbe vocato la vicenda di sana che è uscita proprio perché aveva rifiutato un matrimonio combinato militare ferito a Milano senegalese disoccupato in Italia dagli anni novanta il ritratto di Samba diagne l’uomo che martedì mattina ha fermato Ma ahmad fate il 23enne yemenita che aggredito prenderlo con un paio di forbici un militare davanti alla stazione centrale di Milano ho visto il soldato cadere l’aggressore era agitato e continua a urlare con le forbici in mano raccontato Samba così ho preso una catena e gli ho dato un colpo forte alla spalla stendendo la voltiamo ancora pagina Andiamo in Sicilia 4 persone tra cui un avvocato del foro di Gela sono stati arrestati dalla squadra mobile di Caltanissetta mtqaltrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale Nisseno su richiesta della dda per associazione mafiosa aggravata dal essere armata per essere è aver fatto parte del clan gelese dei Renzi di Cosa nostra le manette sono scattate per l’avvocato Grazio Ferrara di 39 anni Benedetto rinzivillo 55 anni inteso Peppe un corso imprenditore nel settore commerciale delle carni Giuseppe incorvaia b73 anni di Licata imprenditore in pensione Emanuele zuppardo 62 anni domiciliato a Parma in atto sottoposto alla libertà vigilata l’inchiesta che li vede in denominato exitus costituisce una costola dell’operazione extra Fitness 4 ottobre del 2017 portò all’arresto di 37 affiliati al clan rinzivillo era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa