Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in apertura andiamo a Milano perché la procura ha aperto un’indagine conoscitiva tutto in o meno dei Rider il ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio in particolare per verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro a loro tutela L’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade i profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori che utilizzano indagine intende fare luce anche sull’aspetto di sfruttamento dei lavoratori e tre lavoratori come il caporalato sulla presenza di clandestini mi fate ad agosto dai controlli di 30 Rider sono stati trovati 3 lavoratori clandestini senza documenti in regola argomento del sindaco PD di Bibbiano Andrea Carletti sospesi attualmente ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sugli atti della procura di Reggio Emilia ha presentato una querela segnalando 147 proposte mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti Tradenunciati c’è anche Luigi Di Maio da metà luglio diffuse su Facebook un messaggio col PD non voglio avere niente a che fare col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano si leggeva con i bambini tolti ai genitori addirittura sotto elettroshock e mandati altre famiglie con il sindaco PD che hai coinvolto in questo concessioni autostradali a Genova il ministro Paola de Micheli in merito all’eventuale revoca delle concessioni dice sul tema c’è una procedura in corso abbiamo acquisito anche i nuovi elementi in un solo relativi alle indagini ma anche nuovi elementi di Analisi fatte da esperti e da chi nelle istituzioni e proposito a farlo Quindi arriveremo alla fine della procedura senza sconti sci soluzione migliore non dimentichiamo quello che è accaduto Aggiungere poi De Micheli parlando di Ponte Morandi Sanremo conseguentemente Capaci sul piano istituzionale di fare seguito a quelle che sono le dichiarazioni fatte nella fase di insediamento del governo di chiusura di tutte le preparazioni necessarie sono stati fatti in modo che le donne inizialmente solo per le partite internazionali possono entrare negli stadi di calcio in Iran annunciato in una notaministro dello Sport della Repubblica islamica dopo le polemiche per la morte di una tifosa è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa