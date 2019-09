Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno crediamo sia necessario che paesi che avrebbe me la responsabilità attivino meccanismi comuni di redistribuzione lui dovrebbe assumere l’onere dei rimpatri nel rispetto dei diritti umani quelli che non hanno diritto a restare nell’Unione Europea ha detto il presidente Sergio Mattarella che ha incontrato questa mattina il presidente tedesco fratello ha poi sottolineato che tensioni commerciali aminoacidi guerre commerciali creano una struttura particolarmente complicata Quindi bisogna avere misure che stimolino i mercati interni Cambiamo argomento del sindaco PD di Bibbiano Andrea Carletti sospesa tornati ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi della procura di Reggio Emilia ha presentato una querela segnalando 147 rapporto e-mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti prendi nunciati c’è anche Luigi Di Maio che a metà luglio diffuse su Facebook un messaggio col PDniente a che fare col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano con i bambini tolti ai genitori addirittura sottoposti elettroshock mandate altre famiglie con il sindaco PD che coinvolto in questo le parole di Di Maio governo britannico di Bari Johnson ha inviato una serie di proposte tecniche confidenziali Alu e sulle possibili alternative al contestato desktop sul tombino aperto irlandese per raggiungere un accordo sulla brexit che respinge la scadenza artificiali del 30 settembre indicata dalla presidenza di turno finlandese dell’Unione Europea per la presentazione di proposte ufficiali per un nuovo accordo sulla brexit il premier Johnson con chi una cosa dal Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre come termine ultimo per un’intesa torniamo in Italia la procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sul fenomeno dei raider.ii ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio in particolare per verificare violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro a loro tutela l’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade che profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori che utilizzano indagine intende far luce anche tu l’aspetto di sfruttamento dei Lavoratori tra lavoratoricaporalato e sulla presenza di clandestini Infatti ad agosto dai controlli di 30 Rider sono stati trovati 3 lavoratori clandestini senza documenti in regola e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa